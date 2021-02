Thị trấn Đại Đình tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng

Đầu năm là thời điểm nhân dân và du khách thập phương thường đến các cơ sở tín ngưỡng để cúng lễ và chiêm bái. Với đặc thù là địa phương có Khu danh thắng Quốc gia Tây Thiên và nhiều đền, chùa thuộc tín ngưỡng thờ Phật, Đạo Mẫu, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo đang tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến cúng lễ, chiêm bái.



Du khách được yêu cầu sát khuẩn tay, phát khẩu trang miễn phí khi vào Đền Mẫu Hóa, tổ dân phố Sơn Phong, thị trấn Đại Đình. Ảnh: Khánh Linh





Có mặt tại Đền Mẫu Hóa, tổ dân phố Sơn Phong, thị trấn Đại Đình, ngay từ cổng vào nhiều tờ thông báo về việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đứng giãn cách khi đến lễ được dán cẩn thận, tại các vị trí dễ nhìn thấy.

Vào phía trong cổng, khu vực rửa tay sát khuẩn được bố trí trước lối đi vào, toàn bộ du khách khi vào đều được nhân viên nhà Đền yêu cầu thực hiện việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, nếu du khách nào không có khẩu trang sẽ được cấp phát miễn phí.

Trưởng Tiểu ban quản lý Khu di tích Đền Mẫu Hóa Phạm Văn Minh cho biết: “Thông thường những năm trước khi chưa có dịch Covid-19, lượng du khách đến nhà Đền những ngày đầu tháng Giêng ước đến hàng trăm lượt mỗi ngày. Hai năm nay, lượng du khách chỉ còn trung bình vài chục người.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhà Đền đã dán các thông báo phòng chống dịch, bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn và cấp phát khẩu trang miễn phí. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường và yêu cầu người dân giữ khoảng cách khi đến cúng lễ.

Đối với các đoàn khách ở xa khi đăng ký đến lễ, nếu ở các vùng có nguy cơ dịch cao nhà Đền sẽ từ chối tiếp nhận và hẹn dịp khác. Đối với các khách đi lẻ, khi đến nhà Đền sẽ hỏi thông tin tên, tuổi, địa chỉ, nếu đến từ các địa phương có dịch sẽ tổ chức tuyên truyền và kiên quyết từ chối cho vào Đền”.

Ngoài khu vực Đền Mẫu Hóa, tại các cơ sở tín ngưỡng khác, công tác phòng chống dịch cũng được thực hiện đầy đủ với sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Công chức văn hóa thị trấn Đại Đình Lê Mạnh Thắng cho biết: Trên địa bàn thị trấn Đại Đình ngoài Khu danh thắng Quốc gia Tây Thiên còn có 7 cơ sở tín ngưỡng khác nằm rải rác tại các tổ dân phố, bao gồm: Đền Chúa Mán; Đền Mẫu Sinh; Đền Mẫu Hóa; Đền Tụ Nghĩa; Đền Mẫu Hạ; Đền Chùa Vạn Phúc và Đền Dộc Thông.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ sở tín ngưỡng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở du khách và nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Bố trí nước sát khuẩn, dụng cụ đo thân nhiệt, sổ ghi chép yêu cầu người dân, du khách khai báo y tế khi vào, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong quá trình làm lễ.

Các cơ sở thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn bề mặt khu vực thực hành tế lễ, thờ cúng, các khu dịch vụ theo quy định của ngành Y tế. Đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng khu vực thăm quan, trưng bày, bán vé, dịch vụ, thờ cúng.

Yêu cầu khai báo đầy đủ với các đoàn khách ở xa đến thăm quan, cúng lễ qua đêm để quản lý; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, các cơ sở cố tình để người dân, du khách từ xa đến mà không khai báo.

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đại Đình Đặng Thị Hải cho biết: “Lượng du khách và nhân dân đến cúng lễ, thăm quan, chiêm bái tại Khu danh thắng Quốc gia Tây Thiên và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn giảm rất nhiều so với trước khi có dịch, ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của nhân dân cũng được nâng cao.

Tuy nhiên, do vẫn có du khách từ các tỉnh xa đến nên nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn rất lớn, do vậy, vấn đề an toàn phòng chống dịch bệnh được địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện.

Các cơ sở tín ngưỡng do địa phương quản lý, công tác phòng dịch được giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tuân thủ nghiêm theo quy định.

Riêng đối với Khu danh thắng Quốc gia Tây Thiên, thị trấn tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 3 tổ kiểm soát dịch bệnh, trực hằng ngày, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng dịch theo quy định… nỗ lực cao nhất đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến đây cúng lễ, chiêm bái”.

Nguyễn Khánh