Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại nơi tập trung đông người

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc mở rộng tầm soát rủi ro tập trung vào các nhóm nguy cơ cao thường xuyên đi lại, tiếp xúc với các địa phương bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người, ngày 20/2, Tổ công tác liên ngành do đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ- Công an tỉnh làm Tổ trưởng đã đi kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại một số địa điểm tập trung đông người trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Công tác phòng, chống Covid-19 được thực hiện nghiêm túc tại các khu du lịch, danh thắng trên địa bàn huyện Tam Đảo

Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các điểm như: Đền Trình (Tam Quan-Tam Đảo), Ban quản lý Danh thắng Tây Thiên (Đại Đình-Tam Đảo) và Ban quản lý Cáp treo Tây Thiên (thuộc Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng), theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, công tác phòng, chống dịch đã được các cấp chính quyền và người dân thực hiện rất quyết liệt, nghiêm túc.

Tại các điểm đều được bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang y tế để cấp phát miễn phí cho người dân có nhu cầu; bên cạnh đó, hệ thống loa phát thanh tại các khu di tích cũng liên tục tuyên truyền về các quy định và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân và du khách nâng cao nhận thức, chủ động phòng dịch cho bản thân. Người dân đã tự trang bị khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bản thân.

Tuy nhiên, tại hầu hết các điểm kiểm tra, việc thực hiện giữ khoảng cách an toàn để phòng dịch là chưa đảm bảo do điều kiện khách quan mang lại. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh cho du khách, tổ kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tiếp tục triển khai nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Thiệu Vũ