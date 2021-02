Sáng 19-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.



Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc thăm Việt Nam và đồng tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 giữa hai Bộ Công an; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước, hai Bộ Công an.

Thủ tướng nêu rõ, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam. Đại hội tiếp tục xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế.

Trong đường lối tổng thể đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng duy trì và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán, sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh kết quả làm việc của Bộ trưởng Triệu Khắc Chí với Bộ trưởng Tô Lâm; đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa lực lượng công an hai nước trong phòng, chống tội phạm, duy trì bảo vệ trị an; đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thực hiện tốt thỏa thuận vừa ký kết, tăng cường hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, truy bắt đối tượng truy nã...

Bộ trưởng Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam đúng dịp Tết cổ truyền; chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời thăm hỏi và chúc Tết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường; nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí nêu rõ, chuyến thăm này là thực hiện những thỏa thuận, nhận thức mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được thời gian qua; bày tỏ vui mừng hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác. Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Công an, đồng chí cảm nhận được những thành quả vĩ đại trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nêu rõ, hai nước là đối tác chiến lược quan trọng.

Kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra, hai nước hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, không ngừng làm sâu sắc quan hệ trên các lĩnh vực. Điều này thể hiện nền tảng vững mạnh của hai bên để phát triển quan hệ trong thời kỳ mới. Hy vọng hai bên dựa vào những tiềm năng, ưu thế, làm vững mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Đồng chí nêu rõ, hiện nay, sự nghiệp xây dựng CNXH hai nước đang ở giai đoạn then chốt, đang phải đối mặt rủi ro, thách thức bên ngoài chưa từng có. Do đó, hai Bộ Công an đã thảo luận tăng cường hợp tác, tăng cường đoàn kết để ứng phó thách thức, kiên quyết bảo đảm an ninh cho nhân dân.

Cảm ơn ý kiến tốt đẹp của Bộ trưởng Triệu Khắc Chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020, hợp tác hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là tổng kim ngạch thương mại đạt 133 tỷ USD, Việt Nam vượt qua Đức trở thành đối tác lớn thứ 6 của Trung Quốc. Đầu tư FDI của Trung Quốc vào Việt Nam đến nay có hơn 3.200 dự án với số vốn đạt 19 tỷ USD, đứng thứ 7/142 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn Trung Quốc đã hợp tác tích cực trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, ủng hộ các đề xuất, sáng kiến của Việt Nam tại các Hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã gây tác động nghiêm trọng các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng hai nước đã sớm có điện đàm (tháng 4-2020) trao đổi hợp tác về phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhau về vật dụng phòng dịch, thể hiện tình cảm hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Việt Nam đánh giá cao nỗ lực to lớn của Trung Quốc trong ngăn chặn dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu “100 năm thứ nhất” (xây dựng xã hội khá giả, hết nghèo).

Thủ tướng tin tưởng, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm hạt nhân sẽ đạt được nhiều thành công trên con đường thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ 2; nêu rõ, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Việt Nam bắt đầu quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Trung Quốc bắt đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay và vì lợi ích các mặt của cả hai Đảng, hai nước, Việt Nam thực sự mong muốn có hòa bình, ổn định ở khu vực. Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm các lợi ích chính đáng của Việt Nam; đồng thời ủng hộ đất nước Trung Quốc phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường tin cậy chính trị, đặc biệt là: thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao để đi sâu trao đổi, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực; phối hợp tốt trong các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm; thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao về vấn đề trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; đóng góp tích cực trong việc giữ gìn hòa bình, thúc đẩy hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết đã nhiều lần đi thăm Trung Quốc ở các cương vị khác nhau. Qua đó và qua nghiên cứu, chỉ đạo công việc thấy rõ những nét tương đồng của hai nước, truyền thống ủng hộ lẫn nhau của cách mạng hai nước, tiềm năng và lợi ích chung của việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước.

Thủ tướng tin tưởng hai Chính phủ, hai Bộ Công an sẽ đóng góp vào củng mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc; đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tạo điều kiện cho quan hệ hai nước phát triển thuận lợi về kinh tế, thương mại, duy trì biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Thủ tướng chúc chuyến thăm của đồng chí Triệu Khắc Chí và Đoàn thành công tốt đẹp, coi đây là một khởi đầu tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung trong năm Tân Sửu 2021.

Qua Bộ trưởng Triệu Khắc Chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí một lần nữa cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ Trung Quốc khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN; cảm ơn Việt Nam đã tích cực hợp tác với Trung Quốc khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Hai bên cần tăng cường tin cậy trong hợp tác chính trị, giữ gìn và bảo đảm an ninh cho nhân dân; tin tưởng rằng, Chính phủ và hai Bộ Công an sẽ có đóng góp tích cực cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

