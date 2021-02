Hôm nay, ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1037/UBND-CN1 về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.

Trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 10 - 15/2/2021, tức từ ngày 29/12 đến 4/1 âm lịch), trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông như tổng hợp báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh. Tuy nhiên, dịp cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 16/2/2021 nhân dân trở lại đi làm, người lao động ở các khu công nghiệp về quê ăn Tết trở lại làm việc lớn, do vậy, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, việc sử dụng rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện giao thông dự báo có thể nhiều hơn so với trong dịp Tết.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia giao thông chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm "Đã uống rượu bia - không lái xe"; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và trong hoạt động vận tải nói riêng (trên xe khách, xe bus, xe taxi, tại các nhà ga, bến xe, nơi công cộng...).

Sở Giao thông vận tải tăng cường chỉ đạo đơn vị quản lý bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu người lao động và hành khách tuân thủ quy định về phòng, chống dịch, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc và tham gia giao thông.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra, kiểm soát đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021 đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là các hành vi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để ngăn chặn tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra; bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông để không xảy ra ùn tắc giao thông.

Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung và trong hoạt động vận tải nói riêng; tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm để có biện pháp phòng, chống dịch trong nhân dân khi tham gia lễ hội Xuân, lễ đình, chùa đầu năm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp sau Tết Nguyên đán trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Thúy Nga