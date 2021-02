Đón xuân trên trận địa phòng không

- Tết cổ truyền là dịp để mỗi người, mỗi nhà đoàn viên hội tụ, sum vầy cùng gia đình và người thân. Tuy nhiên, với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong quân đội đa phần là phải làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Nhiệm vụ nặng nề đó không chỉ của các chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa mà cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cũng âm thầm làm nhiệm vụ, nhiều người phải đón giao thừa ngay trên trận địa phòng không, trong các bãi bắn pháo hoa phục vụ nhân dân.

Mặc dù đã hơn 7 giờ sáng nhưng sương mù vẫn còn dày đặc, giăng khắp các cành cây ngọn cỏ trên đỉnh núi Thằn Lằn, nơi được ví như “nóc nhà” của thành phố trẻ Phúc Yên. Mặc cho sương mù, gió lùa nhưng các chiến sĩ trong Khẩu đội phòng không vẫn làm công tác chuẩn bị và bước vào thực hành huấn luyện, trực SSCĐ, quan sát mục tiêu, bảo vệ bầu trời thành phố Phúc Yên và vùng lân cận. Từ khẩu đội trưởng đến các xạ thủ đều thao tác rất thành thạo, chuyên nghiệp; chỉ chừng 3 phút, khẩu súng 12,7mm đã được lắp hoàn chỉnh và khẩu đội bước vào huấn luyện. Các khẩu lệnh to rõ, mạch lạc của khẩu đội trưởng Nguyễn Xuân Bền liên tục truyền đến các xạ thủ như xua tan lạnh giá trên đỉnh núi.

Một giờ huấn luyện trực phòng không của các chiến sĩ Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên

Thiếu tá Nguyễn Xuân Bền, trợ lý binh chủng, quê ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã gần 30 năm trong quân ngũ và có đến 11 năm công tác tại Ban CHQS thành phố Phúc Yên. Nhưng vì là khẩu đội trưởng phòng không nên năm nào anh cũng phải trực làm nhiệm vụ, có năm cả đợt, có năm 1/2 đợt; thế nên việc ăn Tết trên đỉnh núi Thằn Lằn với anh đã trở nên rất quen thuộc. Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Bền, thành phố Phúc Yên có vị trí đặc biệt quan trọng, cả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như quốc phòng, an ninh do tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài. Cũng chính vì thế nên cấp trên đã quan tâm đầu tư xây dựng trận địa và đài chỉ huy trên đỉnh núi Thằn Lằn, bảo vệ các hướng bầu trời của thành phố. “Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đúng vào dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng nên đơn vị tăng cường lực lượng, thời gian trực. Tuy cường độ huấn luyện, trực vất vả hơn nhưng cán bộ, chiến sĩ ai cũng thấy vui mừng và tự hào vì được góp sức mình để bảo vệ bầu trời, giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Bền chia sẻ.

Không chỉ có Thiếu tá Nguyễn Xuân Bền mà nhiều chiến sĩ khác cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo đơn, nhưng các anh đã gác niềm vui riêng để làm nhiệm vụ trực phòng không, giữ bầu trời bình yên. Lật lại những trang lịch sử LLVT tỉnh Vĩnh Phúc có một số trận chiến trên không trong những năm chiến tranh đã minh chứng tầm quan trọng trong việc bảo vệ bầu trời, công tác phòng không nhân dân. Do vậy, tuy là thời bình nhưng Bộ CHQS tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng không; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, do 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND cùng cấp làm trưởng ban.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hà Việt Thành, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tam Đảo cũng cho biết, Tam Đảo là huyện trọng điểm về phòng không nhân dân, có vị trí chiến lược, tầm bao quát rộng. Do vậy huyện đã đầu tư xây dựng trận địa phòng không nhân dân, được duy trì trực thường xuyên cũng như các đợt cao điểm; có 2 trung đội dân quân cơ động, các tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh sẵn sàng xử trí khi có tình huống và lệnh của cấp trên.

Đến Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên vào cuối giờ buổi chiều một ngày cuối năm, chúng tôi thật bất ngờ nghe thấy những tiếng hô vang ngay trên nóc nhà tầng 3 sở chỉ huy. Qua tìm hiểu được biết, ngay từ khi thiết kế, đã bố trí xây dựng một trận địa phòng không, đảm bảo khi có tình huống xảy ra khẩu đội trực bí mật cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở Thành ủy- UBND thành phố và bầu trời khu vực thành phố. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tham mưu cho Thành ủy-UBND thành phố đầu tư ngân sách xây dựng 1 trận địa pháo phòng không 23mm tại bốt Bầu; xây dựng Đại đội pháo phòng không 37mm dân quân tự vệ phường Khai Quang; 1 trung đội pháo 14,5mm của Tự vệ chi cục Thuế Vĩnh Yên. Ngoài ra thành phố xác định có 3 phường trọng điểm, xây dựng mỗi phường 1 trung đội dân quân súng máy 12,7mm, hằng năm làm nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ vào đợt cao điểm. Thượng úy, QNCN Trần Ngọc Tân, xạ thủ số 2 trong Khẩu đội trực phòng không của Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên thổ lộ: “Tôi làm chuyên môn là nhân viên thống kê quân lực, nhưng được chỉ huy giao kiêm nhiệm làm nhiệm vụ trực phòng không trong dịp Tết năm nay, nên chúng tôi dành nhiều thời gian để ôn luyện và các thao tác kỹ thuật. Dù huấn luyện ở trên cao, trời rét tê tái nhưng anh em đều rất quyết tâm, để mỗi vị trí đều trở thành kỹ năng và nhuần nhuyễn”.

Theo Trung tá Nguyễn Công Lạc, Trưởng Ban Phòng không, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, trong nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền, các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, dành nhiều ngân sách đầu tư xây dựng các trận địa phòng không nhân dân. Lực lượng phòng không kiêm nhiệm được bố trí từ tỉnh đến cơ sở. Theo đó, cơ quan Bộ CHQS tỉnh thành lập 1 khẩu đội; 5 huyện, thành trọng điểm mỗi huyện thành lập 1 khẩu đội; các huyện khác chuẩn bị lực lượng, vũ khí trang bị sẵn sàng khi có lệnh; mỗi xã, đơn vị tự vệ thành lập 1 tổ dân quân tự vệ, tổ chức canh gác, quan sát sẵn sàng bắn máy bay bay thấp khi có tình huống xảy ra, tạo thành hệ thống liên hoàn, rộng khắp bảo vệ bầu trời. Các trận địa phòng không được đầu tư xây dựng cơ bản, án ngữ ở những vị trí có tầm quan sát, bao quát tốt.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Trực phòng không nhân dân là một mặt công tác quan trọng trong trực SSCĐ dịp Tết Nguyên đán, do vậy đội ngũ chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình trực của các lực lượng, đơn vị. Bên cạnh đó, các lực lượng khác làm nhiệm vụ như công binh, trinh sát, bắn pháo hoa, trực SSCĐ của các phân đội, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… đều được duy trì nghiêm túc, được cắt cử, phân công người phụ trách, chỉ huy rõ ràng. Tất cả vì mục tiêu chung, giữ gìn sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân vui xuân đón Tết, nên dù có vất vả, gian khổ đến mấy cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: ĐÀO DUY TUẤN (Nguồn: QĐND)