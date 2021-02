Sự kiện nổi bật 8/2/2021

1.Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ xúc tiến tổ chức hội nghị cấp cao đầu tiên



Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 7-2 cho biết, nhóm Bộ tứ (QUAD) gồm: Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đang xúc tiến tổ chức hội nghị đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận về việc hợp tác để hiện thực hóa một khu vực "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

2.Bầu Chính phủ lâm thời Libya: Thời khắc lịch sử

Diễn biến mới nhất tại Libya được hoan nghênh là bước đi đúng hướng trong lộ trình hòa bình tại quốc gia này.





Diễn đàn Đối thoại chính trị Libya (LPDF) do Liên hợp quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần trước đã bỏ phiếu bầu chọn Hội đồng Tổng thống gồm 3 thành viên và 1 thủ tướng, theo lộ trình đã được thông qua hồi tháng 11-2020. Việc bầu cơ quan tạm quyền giám sát Libya nằm trong nỗ lực tái thiết các thể chế nhà nước và tiến đến cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 24-12 tới.

3.Nga nối lại hoạt động lắp đặt đường ống của Dòng chảy phương Bắc

Hãng tin AP ngày 7-2 cho hay, sau hơn nửa tháng chuẩn bị, việc lắp đặt đường ống dài khoảng 120km trong khuôn khổ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) của Nga tại vùng biển ngoài khơi Đan Mạch đã được nối lại. Tàu lắp đặt đường ống Fortuna đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển và sẽ triển khai các hoạt động lắp đặt theo đúng nội dung đã được Chính phủ Đan Mạch cấp phép.

4.Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn, thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa. Ảnh minh họa





Ngày 7-2, Bộ Y tế có Văn bản số 898/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa, để bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi, an toàn, đặc biệt trong dịp giáp Tết Nguyên đán.

5.Đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân

Ngành Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động lên các phương án nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.





Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân sẽ được nghỉ 7 ngày (từ ngày 10-2 đến 16-2-2021, tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Hiện ngành Giao thông - Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.

6.Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mới kèm theo mưa dông

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm nay (8-2) có mưa rào và dông. Ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ C.

(Theo hanoimoi.com.vn)