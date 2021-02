Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn kiểm tra số 4 làm việc với lãnh đạo huyện Sóc Sơn.

6.Khởi tố nhóm đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 4-2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Trương Thị Quyên (sinh năm 1986; ở tỉnh Nghệ An), Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1989) và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1980), cùng trú ở xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.