Sự kiện nổi bật 2/2/2021

1.Nhật Bản và Mỹ tái khẳng định quyết tâm thoát khủng hoảng



Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. Ảnh: Reuters





Ngày 1-2, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso và người đồng cấp phía Mỹ Janet Yellen đã nhất trí ưu tiên cao nhất việc đưa nền kinh tế hai quốc gia này thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua các biện pháp tài chính mạnh mẽ.

2.Anh chính thức đề nghị gia nhập CPTPP trong ngày 1-2

Ngày 31-1, Reuters dẫn tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết, Bộ trưởng Thương mại nước này Liz Truss ngày 1-2 sẽ chính thức đề nghị với những người đồng cấp Nhật Bản và New Zealand về việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

3.Eurozone: Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức ổn định

Ảnh minh họa: AP





Ngày 1-2, Văn phòng thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ổn định ở mức 8,3% vào tháng 12-2020, bất chấp việc hầu hết các quốc gia khu vực này tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.

4. Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu thế giới tăng nhẹ do nhu cầu gia tăng. Ảnh: Reuters





Giá dầu thế giới ngày 1-2 tăng do lượng hàng trong kho giảm và nhu cầu gia tăng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu được kỳ vọng phục hồi nhanh hơn.

5.Hỗ trợ 5.000 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết

Trao tặng vé xe và quà cho sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.





Ngày 2-2, tại Trường Đại học Công đoàn và Học viện Ngân hàng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết” năm 2021.

6.Bắc Bộ ấm dần lên, nhiều nơi có mưa nhỏ

Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch Đông kết hợp với gió Đông Nam nên ở khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, phổ biến ở mức 22-24 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ ít mây, trời hửng nắng ấm với nhiệt độ có nơi lên đến 25-27 độ C.

(Theo hanoimoi.com.vn)