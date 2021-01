Hàng chục nghìn công nhân ngành Than quê ngoại tỉnh sẽ đón Tết ở Quảng Ninh

Hiện có gần 2.100 công nhân đang làm việc trong các hầm lò, công ty của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gia đình tại Hải Phòng, Hải Dương. Ngành Than còn có hàng chục nghìn công nhân không sinh sống ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tết này sẽ không được về với gia đình.



Đóng trên địa bàn thị xã Đông Triều, giáp với các xã của tỉnh Hải Dương, Công ty Than Mạo Khê (TKV) đã chủ động rà soát số lượng công nhân tỉnh ngoài để lên phương án sản xuất, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác vận động, khích lệ tinh thần được triển khai đến từng phân xưởng để anh em công nhân an tâm nếu không được về quê đón Tết.

Hàng chục nghìn công nhân ngành Than ở tỉnh ngoài sẽ được bố trí đón Tết ở Quảng Ninh





Ông Nguyễn Văn Tuân, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cho biết: “Với mục tiêu an toàn cho công nhân và ổn định sản xuất công ty đã cho rà soát và cập nhật danh sách những người có hộ khẩu ở tỉnh Hải Dương và các xã có ca F0, F1 ở Đông Triều. Cơ bản những công nhân này công ty đã cho nghỉ ở nhà để tự cách ly. Còn lại những anh em nào có nguyện vọng, hiện đang ở tập thể công ty sẽ vận động anh em ở lại để phòng dịch. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng như là của Tập đoàn, công ty sẽ lên phương án với quan điểm chung để tất cả công nhân đều có Tết. Vậy nên những phương án chỗ ăn ở, chăm lo Tết công ty sẽ xây dựng phương án theo chỉ đạo”

Ngành Than hiện có hàng chục nghìn công nhân, học sinh đang học tập, làm việc tại Quảng Ninh. Việc đảm bảo công tác ăn ở trong những ngày Tết của công nhân ở các tỉnh ngoài làm việc tại Quảng Ninh cũng được các đơn vị ngành Than đặt ra trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp.

Chuẩn bị lương thực, nơi ăn ở đã được các đơn vị lên phương án





Ông Nguyễn Văn Yên, Giám đốc Công ty Than Nam Mẫu cho biết hiện đơn vị có gần 500 công nhân tỉnh ngoài sẽ được bố trí ở lại Quảng Ninh đón Tết. Đơn vị đảm bảo được về lượng thực phẩm, chỗ ở tại khu chung cư Công nhân Nam Mẫu để công nhân có thể đón Tết an toàn, đầy đủ.

"Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, bố trí nơi ở cho cán bộ công nhân viên không về được nhà đón Tết là đã có. Xây dựng kế hoạch đón Tết tại nơi ở khu chung cư Cầu Sến và chúng tôi sẽ tổ chức Tết theo điều kiện an toàn nhất, vẫn có hình thức tập thể nhưng vẫn có giãn cách trong buổi đón Tết đó. Các tiêu chuẩn chắc chắn đầy đủ như ở nhà. Còn việc làm, chúng tôi đã tính trước được việc này nên ngay từ đầu năm đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo phòng chống Covid-19 rồi cho nên hôm qua khi tỉnh ra yêu cầu chúng tôi đã có những hoạt động để bố trí lại sản xuất"- Ông Nguyễn Văn Yên nói.

Việc khích lệ tinh thần, động viên công nhân được triển khai tới từng phân xưởng





Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam cũng yêu cầu số công nhân có gia đình tại Quảng Ninh thì sẽ phải thực hiện đúng mọi chỉ đạo của địa phương. Để đồng hành với tỉnh Quảng Ninh trước tình hình cấp bách của dịch bệnh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tặng tỉnh Quảng Ninh 4 máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real Time RT-PCR mỗi máy trị giá 1,75 tỷ đồng.

(Theo vov.vn)