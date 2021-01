Sự kiện nổi bật 21/1/2021

1.Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức



Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức trước Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts. Ảnh: AP.





Trưa 20-1 (giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại Đồi Capitol, ông Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 46 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

2.Hàng trăm triệu người khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối mặt nguy cơ đói nghèo

Liên hợp quốc (UN) cảnh báo hơn 350 triệu người tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói do đại dịch Covid-19 gây thất nghiệp và đẩy giá lương thực lên cao.

Ảnh minh họa: AP





Báo cáo do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hôm (20-1) cho thấy, đại dịch đang khiến 1,9 tỷ người không thể bảo đảm chế độ ăn uống lành mạnh. Một báo cáo trước đó cũng dự đoán, trong trường hợp xấu nhất, 828 triệu người có thể đối mặt với nạn đói nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

3.Tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 thứ hai của Việt Nam vào tháng 2-2021

Tư vấn cho các tình nguyện viên tham gia đăng ký thử nghiệm tiêm vắc xin Covivac tại Trường Đại học Y Hà Nội.





Sáng 21-1, lễ khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covivac do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất đã được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là vắc xin phòng Covid-19 thứ hai của Việt Nam được tiến hành nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng.

4.Trung Quốc phóng thành công vệ tinh đầu tiên trong năm 2021

Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B đưa vệ tinh Thiên Thông 1-03 vào quỹ đạo ngày 20-1. Ảnh: Tân Hoa Xã





Ngày 20-1, một vệ tinh viễn thông di động mới đã được phóng thành công từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc phía Tây Nam Trung Quốc.

5.Mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Sơ đồ hướng dẫn người dân đến tham quan.





Ngày 21-1, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kịp thời thông tin đến nhân dân về tiến độ dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – ga Hà Nội, từ 9h đến 15h các ngày 23-1 và 24-1, tại nhà ga S1 (đối diện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), MRB mở cửa cho người dân tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga.

6.Bắc Bộ nhiều sương mù buổi sáng, trưa chiều hửng nắng ấm

Khối không khí lạnh đã suy giảm rõ rệt, Bắc Bộ chỉ còn rét đậm ở các tỉnh vùng núi. Khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm nhiều sương mù, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ, cao nhất ở mức 20-22 độ C.

(Theo hanoimoi.com.vn)