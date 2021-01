Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu xe Alphard 2021

Ngày 14/1, Công ty Ô tô Toyota ViệtNam chính thức giới thiệu Toyota Alphard 2021 bổ sung một số tính năng tiện nghi và trang bị hệ thống an toàn hàng đầu thế giới Toyota Safety Sense (TSS). Mẫu xe chính thức có mặt tại hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 14/1/2021.

Toyota Alphard giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2017 với mục đích hướng tới phục vụ phân khúc khách hàng cấp cao như các CEO, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo tập đoàn lớn hay khách hàng gia đình mong muốn sở hữu một chiếc MPV đẳng cấp, tiện nghi và sang trọng. Tính đến nay đã có hơn 180 xe Alphard được giao tới tay khách hàng.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, Alphard 2021 tiếp tục nâng cấp với những thay đổi đáng chú ý:

Hệ thống an toàn hàng đầu thế giới Toyota Safety Sense

Alphard 2021 được trang bị Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense (TSS) hỗ trợ tối đa người lái và mang lại sự an toàn trên mọi cung đường. Hệ thống an toàn TSS bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS); cảnh báo chệch làn đường (LDA), hỗ trợ giữ làn đường(LTA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB).

Ở phiên bản cải tiến này, Alphard 2021 trang bị thêm Camera 360, hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS) nhằm hỗ trợ người lái và đảm bảo an toàn khi di chuyển trên mọi chuyến đi.

Đồng thời, Alphard cũng sở hữu nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao JNCAP.

Bổ sung trang bị tiện nghi sang trọng, tinh tế

Alphard 2021 tiếp tục nâng cấp về mặt tiện nghi như: Chức năng sấy gương chiếu hậu ngoài, kính chống ồn (trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2), màn hình giải trí phía trước mở rộng từ 8 inch đến 10.5 inch, màn hình giải trí hàng ghế sau tăng từ 9 inch lên 13.3 inch.

Cùng với thiết kế ghế thương gia bằng da tự nhiên cho hàng ghế thứ 2 và những tiện nghi sang trọng như đệm để chân chỉnh điện, tựa tay, bàn đọc sách, đèn đọc sách,…Alphard 2021 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho hành khách trên mọi hành trình.

Toyota Alphard 2021 được phân phối với mức giá bán lẻ mới như sau:

Mẫu xe Quy cách Màu sắc Giá bán lẻ (VNĐ) Loại xe ALPHARD 2021 7 chỗ ngồi, hộp số tự động 8 cấp, động cơ xăng dung tích 3.456cm3 Trắng ngọc trai 4.227.000.000 Nhập khẩu Các màu khác 4.219.000.000

Ngọc Thắng