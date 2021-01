Huyện Tam Đảo chủ động giữ ấm cho trẻ khi tới trường

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm mạnh. Đặc biệt với địa hình đồi núi, nhiệt độ thấp hơn so với các địa phương khác trong tỉnh, các trường học trên địa bàn huyện Tam Đảo đã chủ động, kịp thời triển khai nhiều biện pháp giữ ấm đảm, bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường.



Trường mầm non Tân Đồng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo tăng cường thêm thảm, chăn, đệm để giữ ấm cho trẻ khi ngủ. Ảnh: Trà Hương



Trên địa bàn huyện Tam Đảo có 13 trường mầm non, 12 trường tiểu học, với tổng số gần 15.000 học sinh. Với đặc thù là huyện miền núi, địa hình cao, nên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nền nhiệt độ thấp. Vì vậy, công tác chống rét cho trẻ được các trường học đặc biệt quan tâm.

Tại Trường mầm non Họa Mi, xã Hồ Sơn, các cửa sổ lớp học đều được gia cố chắc chắn, trang bị rèm cửa để tránh gió lùa vào lớp học. Chế độ dinh dưỡng cho học sinh được nhà trường thay đổi thực đơn thường xuyên, đảm bảo năng lượng cho trẻ, trong đó, tăng cường các nhóm chất đạm, vitamin; nước uống và thức ăn đều đảm bảo ấm, nóng khi trẻ sử dụng. Các hoạt động múa hát, trò chơi vận động tập thể được tổ chức ngay tại lớp học. Các em được liên tục vận động giúp cơ thể được giữ ấm.

Trường mầm non Tân Đồng, xã Đạo Trù hiện có 26 lớp học, với hơn 700 trẻ, việc đảm bảo giữ ấm cho trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Tại lớp học, trẻ được mặc ấm, ngồi học trên tấm lót trải sàn để chống rét. Do vậy, tuy nhiệt độ mấy ngày vừa qua xuống thấp, nhưng tỷ lệ học sinh đến lớp của trường chỉ giảm khoảng 15% so với ngày thường.

Cô giáo Đàm Thị Năm, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Đồng cho biết: “Đối với trẻ mầm non, cơ thể chưa thích nghi được với thời tiết thay đổi đột ngột, dễ làm trẻ bị nhiễm lạnh, gây ra các bệnh như ho, sốt, viêm họng, viêm phế quản... Do đó, ngay từ đầu năm học, cán bộ phụ trách y tế của trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống rét, đảm bảo giữ ấm cho trẻ.

Ban Giám hiệu cùng các giáo viên đã rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất của phòng học; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho trẻ, đảm bảo 100% lớp học đều trải thảm xốp, có đủ chăn đệm, có hệ thống cửa kính và rèm che. Công tác y tế học đường cũng được chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc.

Nhà trường còn phối hợp với Đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh chủ động theo dõi tình hình thời tiết, tình trạng sức khỏe của trẻ để đảm bảo việc học tập, vui chơi; nhắc nhở phụ huynh mặc đủ áo ấm, mũ, khăn, tất cho trẻ".

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo đã có công văn hướng dẫn các trường chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo giữ ấm cho trẻ.

Theo đó, các trường học cần chủ động cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại; thông tin kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh để chủ động chống rét.

Kiểm tra, sửa chữa các phòng học đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Với những ngày nhiệt độ xuống thấp, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục khi thời tiết quá lạnh.

Đặc biệt, với các trường tổ chức ăn bán trú như bậc mầm non, tiểu học cần đặc biệt quan tâm để đảm bảo cơm, thức ăn, nước uống nóng; chỗ nghỉ trưa ấm áp, có đủ chăn, đệm.

Hương Giang