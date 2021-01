Hội Văn học nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 8/1, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự, có đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.



Lãnh đạo Hội VHNT trao tặng thưởng cho các tác giả có tác phẩm chất lượng tốt trên Tạp chí Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc năm 2020. Ảnh: Kim Ly





Trong năm qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức triển khai hoạt động hiệu quả các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Điển hình, hội tổ chức in ấn và phát hành 1 tập sách ảnh và tạp chí văn nghệ Vĩnh Phúc số tháng 10/2020 với số lượng 2.400 cuốn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; in ấn và xuất bản tuyển Tập thơ "Ngọn khói ngọt ngào" với số lượng phát hành 300 bản in chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Khánh Lân trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi ảnh "Vĩnh Phúc trên đường đổi mới". Ảnh: Kim Ly





Tiếp tục triển khai Đề án số 1130 về phát triển văn học nghệ thuật giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó tổng hợp hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật theo cơ chế nhà nước đặt hàng cho 5 tác phẩm (thuộc thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, trường ca); quảng bá và phát hành thơ, sách ảnh, văn hóa, văn nghệ dân gian, sân khấu…; hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật năm 2020 cho hơn 14 tác giả.

Quảng bá và in ấn, xuất bản 8 tập sách cho hội viên; tổ chức các đợt thực tế sáng tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh; tổ chức các trại sáng tác tại Đà Nẵng cho 10 tác giả trẻ, kết quả sáng tác được 74 tác phẩm mỹ thuật và 5 tác phẩm âm nhạc; trại sáng tác chuyên sâu tại Vũng Tàu cho 3 hội viên, kết quả sáng tác được 1 tập mỹ thuật với 20 tác phẩm; 3 tập thơ, tiểu thuyết và bút ký.

Trong năm 2020, hội cũng in ấn và phát hành 13 số Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (với 500 bản in/số) đúng kế hoạch, đảm bảo số lượng, hình thức đẹp và nội dung phong phú, đăng tải, quảng bá giới thiệu những nét độc đáo, tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất và người Vĩnh Phúc.

Nổi bật, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vĩnh Phúc trên đường đổi mới” do hội tổ chức đã có 905 tác phẩm tham dự. Kết quả có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Tại hội nghị, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã trao giải cho các tác giả đạt giải; trao tặng giải thưởng các tác phẩm chất lượng tốt trên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc năm 2020; đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức kết nạp thêm 7 hội viên mới.

Thu Thủy