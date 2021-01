Sự kiện nổi bật 5/1/2021

1.Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thêm 5 thành viên



Ảnh tư liệu: Reuters





Ngày 4-1, Ấn Độ, Mexico, Na Uy, Ireland và Kenya đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

2.Quốc hội Mỹ khóa 117 tuyên thệ nhậm chức: Bước khởi đầu mới

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tại phiên khai mạc Quốc hội Mỹ khóa 117 ngày 3-1-2021.





Chỉ 3 ngày trước thời điểm chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống, Quốc hội Mỹ khóa 117 đã tuyên thệ nhậm chức. Sự kiện này là bước khởi đầu mới cho việc thiết lập lại hệ thống quyền lực xứ Cờ hoa.

3.Iran bắt đầu làm giàu uranium lên mức 20%

Ảnh minh họa: AP





Ngày 4-1, trong báo cáo gửi đến các quốc gia thành viên, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã tiếp tục làm giàu uranium lên 20% mức tinh khiết. Đây được coi là vi phạm đáng kể nhất trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran đạt được với nhóm P5+1, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức.

4.Khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.





Sáng 5-1, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - Dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

5.Không để tai nạn xảy ra là món quà Tết có ý nghĩa đối với mọi người dân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ phát động.





Sáng 5-1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.

6.Bắc Bộ bớt lạnh về đêm, ngày nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác

Do không khí lạnh suy yếu nên hầu khắp Bắc Bộ đã bớt rét buốt về đêm. Ban ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 18-21 độ C.

(Theo hanoimoi.com.vn)