Huyện Vĩnh Tường: Triển khai nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2021

Chiều 5/1, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.



Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường trao Giấy khen của UBND huyện tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.





Năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Tường đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản, kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cho từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm, cùng với việc tổ chức 6 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho 360 đồng chí thuộc đối tượng 4; tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão xã Việt Xuân đạt kết quả tốt, huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; rà soát, củng cố 40/40 cơ sở dân quân tự vệ, bảo đảm đạt tỷ lệ 1,36% so với dân số; các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách, tiềm lực quốc phòng luôn được bảo đảm; tiềm lực quốc phòng được tăng cường, tổ chức phục vụ và đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020-2025. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương, đơn vị; thống nhất đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Kịp thời nắm bắt và dự báo, đánh giá chính xác tình hình, đặc biệt là trên không gian mạng và các địa bàn trọng điểm về an ninh nông thôn để tham mưu, đề xuất các biện pháp xử trí hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu qủa thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn và dịch bệnh Covid-19.

Làm tốt công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị dự bị động viên trong tình hình mới; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm công tác quản lý đất quốc phòng, các công trình chiến đấu; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Vĩnh Tường, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Tường khen thưởng. Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Tin, ảnh: Mai Anh