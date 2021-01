Đảng ủy Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 4/1, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.



Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.





Năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết của Đảng ủy đề ra.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tiếp tục ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy.

Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì ANTQ với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, toàn lực lượng đã điều tra làm rõ 518/555 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 93,3%, với 1.203 đối tượng. Trong đó, điều tra làm rõ 100% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng...

Tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên đơn vị mình chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và ngành, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác nhập cảnh thực hiện hiệu quả phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động của địa phương.

Tin, ảnh: Lan Hương - Anh Thu

(Công an tỉnh)