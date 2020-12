Khẩn trương truy vết trường hợp F1 đi chung xe với bệnh nhân 1452 ở Đồng Tháp

Sáng 31/12, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, địa phương vừa phát đi thông báo truy vết một trường hợp là F1 của bệnh nhân 1452.

Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.





Người này được xác định đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1452 vào ngày 24/12.

Qua thông tin do tài xế xe khách giường nằm của nhà xe Hiền Vân, biển số 68B-008.05 cung cấp, ngày 24/12, tại quán ăn Minh Phát 2 thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân 1452 lên xe giường nằm đi về thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Khi xe lưu thông đến đoạn Quốc lộ 80 theo hướng Mỹ Thuận (Vĩnh Long) - Sa Đéc (Đồng Tháp), tại địa phận thuộc huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp), có người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, ốm, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi xám, xách túi xách nhỏ (ngồi phía sau bệnh nhân 1452) dự kiến xuống đoạn giữa kể từ cầu Cái Tàu Hạ đến cầu Mù U. Tuy nhiên, do tài xế nghe không rõ nên khi xuống dốc cầu Mù U (phía bờ Sa Đéc - ngang Trung tâm Y tế huyện cũ thuộc xã An Nhơn) xe mới dừng. Người đàn ông đó xuống xe và đi đâu không rõ.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành đã chỉ đạo chính quyền thị trấn Cái Tàu Hạ và xã An Nhơn phân công các ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng Công an chia nhỏ thành từng nhóm để truy tìm. Tuy nhiên, đến 21 giờ ngày 30/12 vẫn chưa tìm được người đàn ông trên. Hiện địa phương tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an huyện truy vết người đàn ông là F1 của bệnh nhân 1452.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu người đàn ông nêu trên nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn sức khỏe; đồng thời, yêu cầu người dân cung cấp thông tin về người đàn ông này cho cơ quan chức năng. Mọi trường hợp cố tình không khai báo hoặc che giấu sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bệnh nhân số 1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Trường hợp này nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12, sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2. Tám trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 đã xác định trước đó đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

(Theo TTXVN, ngày 31/12/2020)