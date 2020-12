Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông Thượng Trưng - Tuân Chính

Chiều 29/12, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND xã An Tường và UBND Tuân Chính thi hành quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Dần, ở thôn Bích Chu, xã An Tường (đang sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tuân Chính) do không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, không bàn giao đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng - Tuân Chính.



Các lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Tường huy động phương tiện, nhân lực thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Dần.





Công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông huyện Vĩnh Tường, tuyến Thượng Trưng - Tuân Chính (địa phận xã Tuân Chính) đã được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt và điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 và Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 với tổng diện tích thu hồi 10,29ha/713 hộ. Đến nay, chỉ còn hộ ông Nguyễn Văn Dần chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích là 920,8m2.

Ngày 15/12/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Dần do không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, UBND huyện, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Ủy ban MTTQ huyện, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình và UBND, Ủy ban MTTQ xã An Tường và xã Tuân Chính vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dần vẫn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Việc thi hành quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Dần diễn ra đúng trình tự, quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tin, ảnh: Mai Anh