Sáng 29/12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020.



Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Thị Hồng Nhung phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Lượng





Năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 2,21% so với năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2015-2020.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là ngành ít chịu tác động của dịch Covid-19, tăng 2,88% so với năm 2019, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh 0,17 điểm %.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tuy không đạt mức tăng trưởng cao, nhưng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ước tăng 3,92% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh 1,85 điểm %.

Khu vực dịch vụ ước tính tăng trưởng đạt 0,32% so với năm 2019. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa biên giới của các quốc gia đối với nhiều loại hàng hóa và thực hiện chính sách miễn, giãn nộp đối với một số loại thuế, lệ phí, ước tăng 0,51% so với cùng kỳ năm 2019, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,13 điểm %.

Lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 11.778 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với số vốn hơn 137 nghìn tỷ đồng, trong đó, hơn 8 nghìn doanh nghiệp hoạt động thực tế.

Riêng, năm 2020, có 1.170 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 8.199 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2020 ước đạt hơn 43.154 tỷ đồng, tăng 10,05% so với năm 2019.

Thu hút vốn đầu tư năm 2020 tuy giảm so với năm trước, nhưng vượt kế hoạch đề ra, với 75 dự án FDI cấp mới và tăng vốn, tổng vốn đăng ký ước đạt 666,16 triệu USD, vượt 21,12 % so với kế hoạch; 54 dự án DDI cấp mới và tăng vốn, tổng vốn đăng ký hơn 7.468 tỷ đồng, vượt 35,8% so với kế hoạch.

Tính đến ngày 28/12, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 32.322 tỷ đồng, bằng 91,93% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt 27.447 tỷ đồng, bằng 93,62% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển và đảm bảo. Dân số trung bình năm 2020 của tỉnh ước tính 1.171,2 nghìn người, tăng 16,4 nghìn người, tương đương mức tăng 1,42% so với năm 2019. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ước đạt 647 nghìn người, tăng 10 nghìn người so với năm 2019.

Ước tính năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, thực hiện chi hỗ trợ xong cho 94.440 đối tượng thuộc các nhóm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 125,54 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm một số nguyên nhân tăng, giảm của một số ngành, dịch vụ trong năm 2020.

Hồng Tính