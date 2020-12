Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chiều 25/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại hội nghị.

Tới dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Quản lý báo chí đã theo đúng định hướng. Thông tin cơ sở đã có những đóng góp quan trọng, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịch vụ bưu chính, viễn thông đã tiếp cận với thương mại điện tử, cung cấp nhiều dịch vụ mới, phục vụ ổn định, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử ước đạt 105 nghìn tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ), nộp ngân sách hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện Vĩnh Tường.

Doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2020 đạt hơn 1.600 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ). Doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính năm 2020 ước đạt 400 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu toàn ngành đạt mức tăng trưởng 13% so với năm 2019.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc; triển khai chính quyền điện tử theo lộ trình đề ra đã có những kết quả tích cực ban đầu; an toàn thông tin mạng luôn được đề cao, bảo đảm không gian mạng của tỉnh lành mạnh - đặc biệt năm vừa qua Vĩnh Phúc là 1 trong 3 địa phương trong cả nước được xếp hạng A về an toàn thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của ngành trong năm 2020.

Để ngành Thông tin và Truyền thông thực sự giữ vai trò chủ lực trong việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số trong những năm tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay trong năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Bên cạnh đó, ngành tham mưu cho tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhân lực của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; nhất là các ngành, lĩnh vực cần ưu tiên như: y tế, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin - truyền thông…

Sở cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành phát triển mạnh mẽ hơn; đóng góp nhiều hơn nữa cho nguồn thu ngân sách của tỉnh; nâng cao thu nhập người lao động. Đặc biệt là các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử…

Ngành cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp, đẩy mạnh nâng cao chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông, chỉ số cạnh tranh, các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, trong đó chú ý quan tâm tới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chữ ký số, các nền tảng làm cơ sở triển khai các dịch vụ phục vụ cho đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch...

Làm tốt hơn nữa công tác quản lý báo chí, thông tin - tuyên truyền, theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng, bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch, triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, trước mắt tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, các nguồn lực để làm tốt việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho người dân; phấn đấu 100% các thủ tục hành chính bảo đảm yêu cầu được triển khai dịch vụ công mức độ 4 (trừ các dịch vụ công đặc biệt như giấy phép lái xe, căn cước công dân…)

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao huyện Vĩnh Tường vì

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tin, ảnh: Thúy Hường