Trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Sáng 9/12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020 và Năm An toàn giao thông 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, sự giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, sự nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội từ Trung ương đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên tình hình TTATGT có những chuyển biến tích cực.

Các bộ, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đồng thời tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư và Nghị quyết 88 của Chính phủ để tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Kết luận số 45 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18. Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12 về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT được các bộ, ngành, địa phương quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện. ­Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là ngành Giáo dục, hệ thống cơ quan thông tấn, báo chí, các đoàn thể chính trị-xã hội triển khai đồng bộ.

Công tác giáo dục, đào tạo về ATGT được triển khai thực hiện toàn diện trong hệ thống nhà trường (từ bậc mầm non đến đại học). Công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT được Bộ Công an, Bộ GTVT và cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo.

Nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông mới được đầu tư, đồng thời, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nhiều giải pháp và mô hình mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền được các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị, địa phương xây dựng như Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Tổ tự quản TTATGT”, “Tuyến phố an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”, “Dịch vụ chở người uống rượu về nhà an toàn”…

Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, 5 năm qua, toàn quốc xảy ra 94.024 vụ TNGT, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. TNGT 11 tháng năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/11/2020), toàn quốc xảy ra 12.985 vụ, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người.

So với 5 năm trước, tình hình TTATGT được kiềm chế, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí: Số vụ TNGT giảm hơn 42%, số người chết giảm hơn 19% và số người bị thương giảm gần 54%.

Đặc biệt năm 2020, TNGT đã giảm sâu nhất cả số vụ, số người chết, số người bị thương trong vòng 10 năm qua và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình TTATGT vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương do TNGT còn ở mức cao. Từ năm 2016 đến nay, tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ diễn biến phức tạp do trên địa bàn có nhiều mỏ vật liệu, cửa khẩu, cảng biển, bến sông; tái diễn hiện tượng xe chở quá tải chạy qua nhiều tỉnh mà không bị phát hiện, xử lý; hiện tượng cơi nới thành, thùng xe có dấu hiệu tái diễn tại một số địa phương, chưa bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến rất phức tạp trên các trục giao thông trọng điểm và các đô thị lớn...

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu tập trung vào một số nội dung như nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, công tác tổ chức giao thông, vận tải công cộng; công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện phong trào thi đua bảo đảm TTATGT; kết quả xử lý điểm đen TNGT...

Với mục tiêu kéo giảm giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT hằng năm; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; từng bước giải quyết ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật về an toàn giao thông; hoàn thiện mô hình, tổ chức, nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về TTATGT.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật, chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT; bảo đảm TTATGT dịp Tết Tân Sửu 2021...

Bạch Dương