“Việt Nam tự tin tiến tới kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030”

Đây là khẳng định của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 30 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS. Hội nghị do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức vào sáng 1/12.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Kể từ ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào năm 1990, Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp toàn diện, đồng bộ nhằm ứng phó và từng bước đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS.

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên tục được ban hành, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Hiện, cả nước có hơn 1.200 phòng xét nghiệm sàng lọc tuyến huyện, 170 phòng xét nghiệm khẳng định HIV tuyến tỉnh. Hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV ngày càng đạt hiệu quả cao. 3 năm gần đây, cả nước đã triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm cho hơn 13.000 người.

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS cao hàng đầu thế giới. Trong 15 năm qua, số người nhiễm HIV, mắc AIDS, tử vong liên quan đến AIDS giảm 2/3. Mạng lưới cơ sở điều trị được phủ sóng rộng khắp trên cả nước với nhiều mô hình đa dạng.

Số lượng người bệnh được điều trị tăng nhanh qua từng năm. Tính đến cuối tháng 9/2020, các cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị cho gần 151.000 bệnh nhân nhiễm HIV.

Giai đoạn 2005-2007, trung bình mỗi năm, nước ta phát hiện hơn 27.000 trường hợp mắc mới. Hiện, tỷ lệ này giảm chỉ còn 10.000 bệnh nhân nhiễm HIV được phát hiện mới mỗi năm.

Tỷ lệ bao phủ BHYT cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đạt cao. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con tiếp tục giảm đáng kể. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, với những thành tựu đã đạt được, Việt Nam tự tin tiến tới chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng đây là một đại dịch toàn cầu, vì vậy, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS không chỉ mang lại hiệu quả lớn về sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Việt Nam cần đẩy mạnh tăng cường huy động các nguồn lực, phân bổ ngân sách cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2030, trước mắt là giai đoạn 2021-2025 với các biện pháp toàn diện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tích cực tham gia vào công tác này.

Ngành Y tế nâng cao hiệu quả hoạt động điều trị, kịp thời phát hiện bệnh nhân nhiễm HIV, triển khai đồng bộ các giải pháp dự phòng lây nhiễm cho cộng đồng, can thiệp giảm tác hại; thực hiện tốt công tác liên thông trong khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nhiễm bệnh, người nghiện ma túy được điều trị, nâng cao sức khỏe.

Đồng thời, tăng cường áp dụng các sáng kiến khoa học; tiến tới bao phủ BHYT cho 100% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng để người dân không kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, trợ giúp về tài chính, tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến trong công tác phòng, chống HIV/AIDS của các nước, các cá nhân và tổ chức quốc tế, từ đó, giúp nước ta thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS với chủ đề “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng xứng đáng.

Quỳnh Hương