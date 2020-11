Lexus ES phiên bản 2021: Tăng an toàn, giá không đổi

Ngày 27/11, Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu ES phiên bản cải tiến - mẫu sedan cỡ trung đẳng cấp chinh phục các doanh nhân theo đuổi phong cách sống năng động. Lexus ES mới được phân phối tại 2 đại lý, Lexus Thăng Long tại Hà Nội và Lexus Trung tâm Sài Gòn tại TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Lexus ES 300h

Được giới thiệu lần đầu tiên trên toàn cầu năm 1989 tại triển lãm ô tô Detroit, trải qua hơn 30 năm phát triển, mẫu xe ES đã đạt được những thành công vang dội, trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai trong dải sản phẩm của Lexus.

Với việc tiếp tục kế thừa trang bị an toàn và tiện nghi vượt trội ở thế hệ trước, Lexus ES 300h và ES 250 mới với mức giá không đổi, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, mang lại những trải nghiệm ấn tượng và đẳng cấp.

Các tính năng cải tiến trên phiên bản ES mới:

Ở lần cải tiến này, ES được bổ sung hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe PKSB (Parking Support Brake) trên cả 2 phiên bản. Hệ thống quản lý thông tin từ cảm biến đỗ xe xung quanh, cảm biến radar của hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA), hình ảnh từ camera, qua đó cảnh báo người lái về va chạm có thể xảy ra với vật thể tĩnh, với xe đang di chuyển từ phía sau, hay với người đi bộ,… Nếu người lái không đạp phanh, hệ thống sẽ phanh tự động để tránh va chạm hoặc giảm thiểu tối đa tác động của va chạm.

Phiên bản ES 300h được trang bị Camera 360 giúp ghi hình toàn cảnh xung quanh xe, cho phép người lái quan sát được cả hình ảnh ở các góc khuất và điểm mù mà gương chiếu hậu không quan sát được giúp mỗi chuyến đi cùng Lexus là một hành trình lái xe an toàn.

Các tính năng khác:

ES phiên bản 2021 kế thừa từ phiên bản trước hệ thống an toàn Lexus LSS+2 với những tính năng an toàn tiên tiến nhất như hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) và hệ thống đèn pha tự động thích ứng (AHS); cùng các tính năng an toàn khác như hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi (RCTA) và hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS).

Bên cạnh đó, Lexus ES 2021 vẫn sở hữu những tiện nghi đẳng cấp hàng đầu như ghế da Semi-Aniline mềm mại, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng khác nhau, hệ thống âm thanh vòm 17 loa Mark Levinson và hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập cùng kết nối giải trí đa phương tiện, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiện đại và thoải mái.

Với những tính năng an toàn được trang bị, Lexus ES vẫn giữ mức giá bản lẻ không đổi như sau:

Phiên bản xe Giá bán lẻ (Đã bao gồm thuế VAT) ES 300h Động cơ xăng điện 2.5L, hộp số vô cấp, dẫn động cầu trước 3.040.000.000 Đồng ES 250 Động cơ xăng I4 D-4S 2.5L, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước 2.540.000.000 Đồng

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1989, Lexus đã tái định nghĩa những mong đợi của khách hàng về trải nghiệm xe hơi hạng sang đích thực. Bằng sự sáng tạo không ngừng, sự táo bạo và tiên phong trong công nghệ để lan tỏa niềm hứng khởi và truyền cảm hứng thay đổi thế giới, sau 30 năm, Lexus đã được giới thiệu trên 90 quốc gia/vùng lãnh thổ với 800 đại lý trên toàn cầu.

Cùng việc kế thừa tinh hoa văn hóa Nhật Bản và sự trau chuốt trong từng chi tiết bởi các bậc thầy thủ công Takumi, Lexus đã thực sự chuyển mình để trở thành một thương hiệu phong cách sống hạng sang, đem lại những trải nghiệm tuyệt vời đến từng khách hàng.

Tiếp nối giá trị đó, sau 6 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Lexus cũng không ngừng đam mê dẫn đầu trên hành trình tạo lập chất lượng đỉnh cao trong sản phẩm, dịch vụ và những trải nghiệm đẳng cấp, kết nối cảm xúc. Với sản phẩm và dịch vụ sang trọng đẳng cấp cùng tinh thần hiếu khách Omotenashi nổi tiếng, Lexus đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của hơn 7.100 khách hàng tại Việt Nam.

Khi sở hữu các mẫu xe của Lexus, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo dưỡng định kỳ miễn phí trong 3 năm hoặc 60.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) bao gồm cả công sửa chữa, phụ tùng và dầu động cơ Lexus chính hiệu; chế độ bảo hành trong vòng 3 năm và không giới hạn số km; những dịch vụ chuyên nghiệp chính hãng vô cùng tiện ích của Lexus, bao gồm dịch vụ tài chính Lexus, dịch vụ bảo hiểm Lexus, phụ tùng, dầu động cơ Lexus chính hiệu…

Ngọc Thắng