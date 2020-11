Chiều 26/11, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Tường triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh hại cây trồng diễn biến ngày càng phức tạp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường, sự nỗ lực cố gắng của ngành Nông nghiệp, các xã, thị trấn và nhân dân, sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 7.500 ha; tăng so với cùng kỳ hơn 220 ha, tăng so với kế hoạch hơn 12 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 40.700 tấn, tăng so cùng kỳ hơn 570 tấn.

Nhiều mô hình trình diễn như mô hình liên kết sản xuất lúa VNR 20 theo hướng hữu cơ; mô hình trình diễn giống ngô ngọt mới (F1 Golden Cob); mô hình trình diễn giống bí đỏ mới (cánh buồm đỏ); mô hình thâm canh bưởi thời kỳ kinh doanh được nông dân đồng tình ủng hộ, bước đầu, đã làm thay đổi nhận thức của nông dân trong việc tiếp cận cách làm mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ổn định an ninh lương thực và xây dựng nông thôn mới.

Vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 7.340 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt hơn 40.380 tấn.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Vĩnh Tường đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng các loại rau màu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng địa phương nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tăng tỷ lệ giống lúa chất lượng để nâng cao giá trị sản xuất; vừa nâng cao chất lượng nông sản vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Tin, ảnh: Thúy Hường