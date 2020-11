Sự kiện nổi bật 24/11/2020

1.Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép kích hoạt tiến trình chuyển giao quyền lực



Sáng 24-11 (theo giờ Việt Nam), Independent cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép người đứng đầu Ủy ban Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) Emily Murphy bắt đầu quá trình chuyển giao cho chính quyền của ông Joe Biden.

2.Thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc do Việt Nam đề xuất

Ngày 24-11, Bộ Ngoại giao cho biết, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 đã thảo luận và thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết về hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc.

3. Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến G20: Nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu

Sau 2 ngày nhóm họp (21 và 22-11), Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc tốt đẹp với nhiều cam kết duy trì hợp tác để cùng nhau đối phó với đại dịch Covid-19. Các nhà lãnh đạo G20 cũng đã gửi đi thông điệp tích cực về nỗ lực phục hồi toàn diện nền kinh tế toàn cầu theo hướng bền vững, bao trùm và cân bằng.

4.Tiếp tục đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước an toàn

Sáng 24-11, Bộ Ngoại giao cho biết, trong hai ngày 22 và 23-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.

5.Đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2020.

6. Từ 9h ngày 25-11: Mở bán đợt 2 vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trước nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ 9h ngày 25-11-2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tiếp tục mở bán vé tàu tết đợt 2 tại tất cả các kênh bán vé.

7. Không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến thời tiết Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay (24-11), ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

