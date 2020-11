Sự kiện nổi bật 23/11/2020

1.Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước Bầu trời mở

Ngày 22-11, Mỹ thông báo đã chính thức rút khỏi hiệp ước quốc phòng Bầu trời mở - một trong nhiều thỏa thuận quốc tế mà Mỹ đã quyết định rút khỏi dưới thời Tổng thống Donald Trump.

2.Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi EU đối thoại

Ngày 22-11, theo Hãng tin AP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đối thoại, giảm căng thẳng leo thang xung quanh vấn đề liên quan tới khu vực Đông Địa Trung Hải.

3.Canada và Anh ký thỏa thuận thương mại tạm thời

Ngày 22-11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã công bố việc ký kết thỏa thuận thương mại tạm thời, có hiệu lực vào ngày 1-1-2021 khi Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU). Theo Thủ tướng Trudeau, thỏa thuận này bảo đảm để các doanh nghiệp Canada và Anh tiếp tục hoạt động tốt cùng nhau.

4.G20 cam kết phân phối công bằng vắc xin ngừa Covid-19

Lãnh đạo G20 - Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - ngày 22-11 cam kết sẽ "dốc mọi tâm sức" để bảo đảm quá trình phân phối công bằng các loại vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn thế giới, cũng như hỗ trợ nền kinh tế của các nước nghèo bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch toàn cầu này.

5.Giá vàng tại thị trường châu Á tăng nhẹ trong phiên sáng 23-11

Giá vàng châu Á tăng nhẹ trong phiên sáng 23-11, nhờ đồng USD yếu hơn và tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ nhằm giảm bớt tác động xấu từ đại dịch Covid-19.

Vàng miếng tại sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

6.Hội nghị Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN 38 sẽ có nhiều nội dung đa dạng

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức họp báo công bố hội nghị thường niên Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN lần thứ 38 (CAFEO 38) với chủ đề: “Phát huy sáng kiến và hành động của Liên đoàn Kỹ sư ASEAN trong xây dựng cộng đồng ASEAN bền vững và thịnh vượng”.

Quang cảnh họp báo.

7.Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (23-11) và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa rào nhẹ rải rác. Từ đêm nay, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Khổng Đương (theo hanoimoi.com.vn)