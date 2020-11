Sự kiện nổi bật 16/11/2020

7.Mưa lạnh diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên Bắc Bộ hôm nay (16-11) có mưa, khu vực đồng bằng và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 18-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khổng Đương (theo hanoimoi.com.vn)