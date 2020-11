Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với các tập đoàn, ngân hàng về việc hỗ trợ Quỹ Khuyến học

Sáng 10/11, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn DIC, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam do ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam làm Trưởng đoàn về việc hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc.



Cùng tiếp và làm việc, có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tặng bức tranh tháp Bình Sơn cảm ơn các doanh nghiệp đã ủng hộ cho Quỹ Khuyến học của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lượng





Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Him Lam Dương Công Minh cho biết, với phương châm gắn trách nhiệm xã hội với hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm qua, Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn DIC, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ khuyến học, khuyến tài và có kinh nghiệm trong việc xã hội hóa các quỹ khuyến học, khuyến tài ở nhiều địa phương; các đơn vị mong muốn phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tiếp và làm việc với Tập đoàn Him Lam về việc tài trợ Quỹ Khuyến học của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lượng





Ông Dương Công Minh cam kết, bước đầu đã huy động các tập đoàn, doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 40 tỷ đồng để phát triển Quỹ Khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn DIC, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ Quỹ Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, quan điểm của Vĩnh Phúc là xây dựng một xã hội dựa trên sự phát triển trí tuệ, người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Theo đó, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến thu hút trọng dụng, phát triển nhân tài, nhất là đầu tư cho giáo dục và rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ các tập đoàn, doanh nghiệp, đây là điều kiện tốt để tỉnh có thêm tiềm lực, nguồn lực tạo ra động lực cho học tập, giảng dạy và xây dựng thành công xã hội học tập.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các tập đoàn, ngân hàng ngoài việc hỗ trợ tỉnh trong công tác an sinh xã hội, tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào một số lĩnh vực như tài chính ngân hàng, du lịch, dịch vụ… Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập, chất lượng sống của người dân.

Trần Tỉnh