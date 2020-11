Bão số 12 và 13 liên tiếp đổ vào các tỉnh Trung Bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ từ đêm 9/11 đến sáng 10/11.Trong khi đó, cơn bão số 13 đã hình thành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng ngày 14-15/11.

Vị trí và đường đi của bão số 12. Ảnh: KTTV





Theo ông Trần Quang Năng Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 9/11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão, là cơn bão số 12 trong năm 2020.

Chiều 9/11, bão số 12 còn cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông. Các phân tích, dự báo hiện nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, bão số 12 di chuyển nhanh, tốc độ trung bình 15 - 20 km/h, có khả năng tăng lên cấp 9 trong tối và đêm 9/11. Từ đêm 9/11 đến sáng 10/11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ.

Ông Trần Quang Năng cảnh báo, ảnh hưởng của bão số 12 sẽ gây gió mạnh trên biển, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5,0 - 7,0 m. Từ đêm 9/11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4,0 - 6,0m.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia)





“Từ đêm 9/11, trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6 – 7”, chuyên gia Trần Quang Năng cảnh báo.

Cùng với đó, cảnh báo sóng biển, thủy triều và nước dâng do bão, khu vực giữa và Bắc Biển Đông sóng cao 5 – 7 m; Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 2 – 4 m, Bình Định đến Khánh Hòa 4 – 6 m. Ven biển Trung Bộ đang kỳ triều thấp, nước dâng do bão nhỏ nên ít có khả năng gây ngập úng vùng ven bờ.

Từ đêm 9/11 đến 12/11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 – 400 mm, các tỉnh từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có những điểm mưa đặc biệt to trên 500 mm/đợt; Quảng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100 – 200 mm. Trong đó mưa lớn ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tập trung từ đêm 9 đến đêm 10/11.

Cùng với đó, từ đêm 9 đến 12/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, bắc Tây Nguyên ở mức báo động 2 – báo động 3, có sông trên báo động 3; các sông ở Quảng Bình và khu vực nam Tây Nguyên ở mức báo động 1 – báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, chiều 9/11, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Đông Nam Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là VAMCO, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo bão VAMCO sẽ mạnh lên nhanh trong 36 giờ tới với cường độ có thể đạt cấp 13 - 14, giật 16.

Dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng ngày 12/11 và trở thành bão số 13 năm 2020. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất trên Biển Đông có khả năng đạt cấp 13-14, giật cấp 16.

Dự báo bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng ngày 14-15/11.

(Theo baotintuc.vn, ngày 9/11/2020)