Công bố quyết định của Bộ Công an về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí và hưởng chế độ hưu trí

Ngày 2/11, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh và trao quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Văn Nga, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tới dự, có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Đại tá Đinh Ngọc Khoa tặng hoa và trao quyết định hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Trần Văn Nga.





Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đinh Ngọc Khoa đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí; trao quyết định hưởng chế độ hưu trí và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Nga, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Việt và Đại tá Trần Văn Nga luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của một người cán bộ, người lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và ngành Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa tặng hoa và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Nguyễn Văn Việt.





Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa đã cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Đại tá Nguyễn Văn Việt và Đại tá Trần Văn Nga đối với Công an tỉnh; đồng thời, mong muốn các đồng chí khi về địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm xây dựng địa phương nơi cư trú, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng vững mạnh.

