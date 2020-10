Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động phong trào “San sẻ yêu thương cùng miền Trung”

Ngày 30/10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt Chỉ thị số 05/CT-BCA-V01 ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo ANTT trong tình hình mới cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và phát động phong trào “San sẻ yêu thương cùng miền Trung” quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.



Các đại biểu chứng kiến Đoàn viên thanh niên công an các huyện, thành phố viết đơn tình nguyện nhận công tác tại công an xã. Ảnh Dương Hà





Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an tỉnh không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động.

Nhiều năm liền, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đã có hàng trăm đoàn viên, thanh niên được điều động công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh ủng hộ nhân dân, học sinh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Dương Hà





Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức phát động 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký, viết đơn tình nguyện nhận công tác tại công an cấp huyện, cấp xã.

Thông qua việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phát huy sức trẻ cống hiến, trưởng thành hơn nữa trong công tác, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, nêu cao tinh thần nhân ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào “San sẻ yêu thương cùng miền Trung”.

Các cơ sở đoàn, đoàn viên, thanh niên ủng hộ bằng nhiều hình thức giúp nhân dân, học sinh miền Trung khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Toàn bộ số tiền, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu do cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên ủng hộ, quyên góp sẽ được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị thành lập đoàn thăm hỏi, trao tặng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Kim Hiền