Tăng cường phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân.



Trước diễn biến khó lường của tình hình mưa, bão trong thời gian tới; thực hiện Điện ngày 16/10/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tăng cường quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Điện ngày 16/10/2020 của Thường trực Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai.

UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương, các sở, ngành theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, các dự báo về tình hình mưa lũ trong thời gian tới để chủ động chỉ đạo, có các phương án ứng phó kịp thời.

Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi xung yếu, có nguy cơ mất an toàn cao, các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... Đồng thời, thông báo, hướng dẫn kịp thời tới người dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tham mưu, đề xuất, thực hiện tổ chức huy động, vận động sự tham gia của nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn, mất mát với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung.

Mai Thơ