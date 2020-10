Đồng chí Khổng Văn Long, thôn đội trưởng thôn Dộc Mít, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch: Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ Ban CHQS xã chúng tôi trực sẵn sàng chiến đấu 100%, nắm bắt chặt chẽ tình hình ở cơ sở.

Đồng chí Khổng Văn Long, thôn đội trưởng thôn Dộc Mít, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch

Qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, tôi cũng như các cán bộ Ban CHQS xã rất vui mừng, phấn khởi trước kết quả, thành tựu to lớn của tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Kỳ vọng gửi gắm vào Đại hội, tôi mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách để Vĩnh Phúc phát triển trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc như lời Bác Hồ căn dặn.

Đồng thời, tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác quân sự quốc phòng nói chung và có cơ chế đầu tư về cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói riêng, nhất là cán bộ cấp cơ sở như thôn đội trưởng, công an viên. Đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất, trực tiếp huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.

Tuy chế độ phụ cấp hiện hành đối với lực lượng này đã được Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, mong tỉnh có chính sách quan tâm để động viên, tạo động lực giúp cán bộ thôn đội trưởng phát huy khả năng, trí tuệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Bình Duyên (ghi)