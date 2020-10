Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ đại hội Đảng

Nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, ảnh hưởng tới sức khỏe các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm; chủ động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các khách sạn, nhà hàng, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau đại hội Đảng.



Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã có văn bản đề nghị Nhà khách Tỉnh uỷ, Nhà khách UBND tỉnh, Khách sạn Weslake Hotel&Resort, các cơ sở phục vụ đại hội Đảng thực hiện tốt các điều kiện ATTP.

Theo đó, tăng cường vệ sinh dụng cụ chứa đựng, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm, thức ăn tại cơ sở; bố trí đủ giá kệ, bàn tiếp nhận nguyên liệu, bàn sơ chế thực phẩm, bàn ra đồ; tủ bảo quản, tủ lưu mẫu thức ăn, hệ thống thùng rác thải có nắp đậy tại các khu vực trong và ngoài bếp ăn, đảm bảo không lây nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến.

Chủ động thực hiện xử lý trần, tường nhà nếu bị bong tróc, nứt vỡ, ẩm mốc, đảm bảo hệ thống cống rãnh thoát nước thải khu vực bếp thông thoát, không ứ đọng chất thải.

Có biện pháp phòng chống côn trùng, động vật gây hại, không để động vật nuôi xâm nhập vào khu vực sơ chế, nấu ăn; tuân thủ đầy đủ chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình mua, nhập nguyên liệu thực phẩm từ các nhà cung cấp, công đoạn nhập nguyên liệu, trong quá trình sơ chế, chế biến cho đến khi ăn.

Yêu cầu các cơ sở cung ứng thực phẩm cung cấp đủ các loại giấy tờ, chứng từ… phục vụ truy xuất nguồn gốc; chỉ sử dụng nguyên liệu thực phẩm của những cơ sở cung cấp đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Tất cả các nguyên liệu như rau, củ, quả, thịt, các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm từ thủy sản, gia vị, đồ khô, các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, đồ uống có cồn… phải rõ nguồn gốc xuất xứ, có địa chỉ rõ ràng, được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập hàng.

Đối với thực phẩm khô, thực phẩm bao gói kín phải có nhãn ghi đầy đủ các thông tin, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Đối với nước uống đóng chai, đóng bình phải được mua ở những cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đã thực hiện kiểm nghiệm theo quy định đạt yêu cầu. Các cơ sở sử dụng nước máy cần đun sôi trước khi sử dụng…

Để tăng cường công tác giám sát, các tổ công tác kiểm tra của ngành Y tế sẽ tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện ATTP của các cơ sở này trước 4 ngày diễn ra đại hội Đảng.

Cơ quan chuyên môn sẽ lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm để test nhanh một số chỉ tiêu ATVSTP nhằm loại bỏ các yếu tố nguy cơ ô nhiễm về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, hàm lượng nitrit, nitrat trong nước uống, nước sơ chế; hàn the trong giò, chả, bún, bánh phở...

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cơ quan chuyên môn sẽ kết hợp tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên phục vụ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, yêu cầu chủ các cơ sở ký cam kết bảo đảm ATTP…

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, ngành Y tế chủ động phương tiện, lực lượng, phương án phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xử lý khi có sự cố về ATTP.

Bố trí nhân viên y tế thường trực tại các cơ sở phục vụ ăn uống; tổ chức giám sát ATTP từ khâu thu mua nguyên liệu thực phẩm đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm… nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đại biểu, khách mời tham dự đại hội.

Hà Trần