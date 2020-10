Sáng 6/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Tam Dương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình "4 an toàn" tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Tam Dương trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "4 an toàn" tại Trung tâm Y tế huyện.

Trước năm 2019, tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương xảy ra tình trạng trộm cắp; người nhà bệnh nhân có hành vi dọa nạt y, bác sĩ; một số hộ dân lấn chiếm hành lang ATGT, ảnh hưởng đến tình hình ANTT, ATGT trong khu vực...

Nhằm khắc phục tình trạng này, đồng thời thực hiện Chỉ thị 09 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình "4 an toàn" trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện, ngày 1/10/2019, BCĐ phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Tam Dương đã phối hợp với Công an huyện Tam Dương xây dựng mô hình điểm "4 an toàn" tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương.

Với 4 nội dung: an toàn về địa bàn, an toàn về người, an toàn về tài sản, an toàn các hoạt động của bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, ký giao ước thi đua giữa các khoa, phòng, bộ phận.

Tổ bảo vệ của Trung tâm y tế phối hợp với Công an huyện Tam Dương, công an các địa phương nơi đơn vị đóng chân thực hiện tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình tại đơn vị, kịp thời giải quyết những vụ việc mới phát sinh.

Thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và nêu cao tinh thần tố giác tội phạm...

Kết quả, từ tháng 10/2019 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương không xảy ra vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự; tạo môi trường an toàn cho cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân yên tâm làm việc, chữa trị.

Nhân dịp này, BCĐ phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Tam Dương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện mô hình "4 an toàn" tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương.

Tin, ảnh: Kim Ngân