6. Bắc Bộ có mưa to ở vùng núi, tối và đêm se lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (5-10), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 15-40mm/12 giờ). Tối và đêm mưa giảm dần, trời se lạnh.

Khổng Đương (Theo hanoimoi.com.vn)