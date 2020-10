Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại cầu sông Giăng

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng vào đêm 4/10, tại Km 105 + 970m, Quốc lộ 46C trên cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng, thuộc địa phận xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ trục vớt chiếc xe ô tô 7 chỗ cùng các thi thể nạn nhân trong đêm. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Giao thông và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành trục vớt phương tiện, thi thể của các nạn nhân bị rơi xuống sông, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn và giải tỏa ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn. Đến 4 giờ ngày 5/10, tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn giao thông đã ổn định, người và phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Cục Cảnh sát Giao thông đã cử Tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đến ngay hiện trường vụ tai nạn nắm tình hình và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh Nghệ An giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra, hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng và Viện Kiểm sát tiến hành công tác điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định, tài xế Nguyễn Thế Tuấn điều khiển xe ô tô con 30A-935.53 không làm chủ tốc độ, gây tai nạn giao thông.

Cầu treo sông Giăng nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 4/10, tại cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng nối hai xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương ( tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô 30A-935.53 do anh Nguyễn Thế Tuấn (sinh năm 1981, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) điều khiển chở theo hai người trên xe là anh Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1983, trú tại xóm Nho Tân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) và anh Lê Văn Quyết (sinh năm 1976, trú tại xóm Nho Liên, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) đi hướng xã Phong Thịnh - xã Thanh Liên đâm va với xe mô tô 72G1-135.79 do anh Đào Văn Nam (sinh năm 1994) điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1992, cùng trú tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) đi hướng ngược lại.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô bị rơi xuống sông Giăng, xe mô tô đổ nghiêng mắc lại trên cầu. Vụ tai nạn làm cả 5 người trên thiệt mạng, hai phương tiện hư hỏng.

(Theo TTXVN)