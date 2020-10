Ký quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Sáng 2/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.



Đồng chí Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ảnh: Trường Khanh





Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, mọi hoạt động trao đổi thông tin, giao dịch mua bán diễn ra khá phổ biến trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin không đúng sự thật và có liên hệ với các tổ chức phản động.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch Công an tỉnh Vĩnh Phúc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh).

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể đạt giải Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Trường Khanh





Đồng thời, thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Chiến binh không gian mạng” để tăng cường các biện pháp đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng; huy động cán bộ, đoàn viên tham gia đấu tranh, vô hiệu hóa một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin không đúng sự thật, góp phần hiệu quả trong công tác nghiệp vụ của lực lượng công an.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Trường Khanh





Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tích cực đấu tranh, kêu gọi cộng đồng lên án, phản bác lại các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tập trung tuyên truyền pháp luật, vạch trần các thủ đoạn tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội; lan tỏa kinh nghiệm nhận diện các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch…

Từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn; các huyện, thành đoàn; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đoàn Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác; trao đổi, cung cấp các tài liệu, thông tin chính xác, kịp thời phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo nội dung đã đề ra.

Các đơn vị thường xuyên đăng tải tin, bài viết, video, hình ảnh về công tác đảm bảo ANTT, nhất là công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Khi nhận được trao đổi thông tin, bài viết cần tuyên truyền, các đơn vị chủ động tích cực huy động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tương tác với các tin bài, video, hình ảnh đã được đăng tải.

Quá trình tương tác trên không gian mạng, khi phát hiện đối tượng xấu, đối tượng đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, các đơn vị kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp củng cố tài liệu gửi cơ quan chức năng điều tra, xác định và xử lý theo quy định.

Nếu không xác định được đối tượng, hoặc đối tượng là bọn phản động lưu vong đề nghị đồng loạt báo xấu tài khoản cá nhân, trang mạng xã hội nhằm xóa bỏ các tài khoản này, không để đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh tiến hành tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Với hơn 5.000 bài dự thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn chấm điểm 52 bài dự thi chất lượng. Kết quả, 3 tập thể và 11 cá nhân có bài thi xuất sắc đạt giải, được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Lê Minh