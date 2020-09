Việt Nam xuất siêu cao kỷ lục, đạt 13,5 tỷ USD trong 8 tháng

Tổng cục Hải quan cho biết trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 50 tỷ USD và mức xuất siêu cũng ở con số kỷ lục gần 13,5 tỷ USD.



Xuất siêu của Việt Nam đạt con số kỉ lục trong 8 tháng đầu năm nay. (Ảnh minh họa)





Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 336,92 tỷ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 175,36 tỷ USD, tăng 2,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 161,9 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ 2019.

Như vậy, tính chung trong 8 tháng đầu năm, cán cân thương mại xuất siêu gần 13,5 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư cùng kỳ năm 2019 (5,47 tỷ USD).

Điểm sáng xuất khẩu 8 tháng qua là các nhóm sản phẩm mây tre, cói và thảm tăng hơn 19% đạt 365 triệu USD. Nhóm gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng gần 10% khi thu về 7,3 tỉ USD, trong đó trị giá kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,46 tỉ USD, tăng tới 14,3%.

Các sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ cũng tăng ngoạn mục tới 54,4%, đạt xấp xỉ 1,5 tỉ USD. Nhóm đồ chơi, dụng cụ thể thao mang về 1,7 tỉ USD khi tăng tới 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá xuất khẩu 8 tháng qua đạt hơn 27,7 tỉ USD, tăng hơn 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, nhóm hàng điện thoại và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu và cũng có mức tăng cao so với tháng 7/2020 với gần 5,35 tỷ USD, tăng tới 24,8%. Tính chung 8 tháng đầu năm, nhóm hàng này dù vẫn duy trì vị trí số 1 (đạt gần 31,6 tỷ USD) nhưng kim ngạch giảm 5,4% so với cùng kỳ 2019.

5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ.

Về hoạt động nhập khẩu, nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn 6 tỷ USD, tăng 7,6% so với tháng trước. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhóm hàng này đạt 38,75 tỷ USD, tăng 15,6%, tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.

(Theo vov.vn)