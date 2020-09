Chiều 14/9, tại Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo Chương trình khoa học công nghệ chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Nam

Việt Nam là nước xếp thứ 5 trong tốp 10 quốc gia và khu vực sản xuất thịt lợn nhiều nhất, với sản lượng móc hàm đạt 2,8 triệu tấn/năm (số liệu năm 2018). Những năm gần đây, chăn nuôi lợn tăng trưởng với tốc độ 1,5%/năm.

Tuy nhiên, rủi ro dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi đã khiến cả nước phải tiêu hủy hơn 5,9 triệu con lợn, với tổng trọng lượng khoảng 341 nghìn tấn, chiếm 9% tổng trọng lượng đàn lợn cả nước, gây ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và người tiêu dùng trong nước.

Vì vậy, phát triển chuỗi giá trị lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học đã được các nhà hoạch định chính sách và các nhà khoa học quan tâm trong những năm gần đây. Đặc biệt, Tập đoàn Quế Lâm đã ra mắt Dự án tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F, quy mô 15 ha, đầu tư ước tính 700 tỷ đồng; xây dựng các quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học cho các nông hộ đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, trao đổi nội dung về tình hình chăn nuôi của cả nước; nhiệm vụ khoa học công nghệ về giống, thức ăn và môi trường; canh tác sản xuất nguồn nguyên liệu thức ăn; sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi; sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; bảo quản, chế biến, hiệu quả kinh tế chuỗi chăn nuôi tuần hoàn.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định hiệu quả của chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp của cả nước tập trung phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang trại, công nghiệp; mở rộng quy mô đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ; khuyến khích phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu, thức ăn bổ sung, nhất là công nghệ sinh học nhằm đáp ứng đủ chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh.

Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của chăn nuôi, đáp ứng sức mua trong nước và phục vụ xuất khẩu; nâng cao năng lực kiểm soát môi trường trong chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi đáp ứng các quy định của pháp luật về môi trường; thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào ngành chăn nuôi theo chuỗi khép kín và hỗ trợ các hộ chăn nuôi sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường; ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ an toàn sinh học.

Lâm Hải