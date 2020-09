Giao ban công tác nội chính tháng 8 năm 2020

Ngày 8/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 8/2020. Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Trong tháng 8/2020, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong đại hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm và ổn định.

Tình hình liên quan đến tôn giáo cơ bản ổn định, tuy nhiên, ở một số địa phương nổi lên việc nhà chùa nhận đất hiến tặng và xây dựng công trình tường rào, hầm bioga trái quy định; mâu thuẫn giữa sư trụ trì với người dân còn xảy ra... Cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh. Trong tháng, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm được Công an tỉnh chủ động triển khai.

Các lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 36 vụ với 56 đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản gần 900 triệu đồng và các tang vật liên quan. Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng trên các lĩnh vực công tác.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát gần 480 tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 347 vụ, 635 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, đảm bảo đúng pháp luật.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tập trung xem xét giải quyết những vụ việc có ý kiến chỉ đạo của của Bí thư cấp ủy, nhất là những vụ việc tồn đọng kéo dài.

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành đoàn thể.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến đề nghị các cơ quan trong khối tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch Covid-19; kiên quyết không để phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng; chủ động phát hiện, tác động, vô hiệu hóa, xử lý nghiêm các hoạt động đăng tải, chia sẻ những tin, bài, hình ảnh không đúng sự thật về Covid-19, về tình hình biển Đông, các vụ khiếu kiện liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường để tuyên tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đến công tác tôn giáo; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo.

Các huyện ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Các cơ quan nội chính trên cơ sở tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Hoàng Nga