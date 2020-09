Sự kiện nổi bật 7/9/2020

6.Bắc Bộ giảm nhiệt, mưa to tập trung vào chiều tối và đêm

Hôm nay (7-9) và ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm.

Khổng Đương (Theo hanoimoi.com.vn)