Phát hiện thi thể một phụ nữ trên sông Lô

Khoảng 11h ngày 2/9, người dân xã Cao Phong, huyện Sông Lô phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông, đoạn qua địa phận xã. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến công an xã Cao Phong.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc.

Phó Trưởng Công an xã Cao Phong Nguyễn Văn Thành cho biết: Sau khi nhận tin báo của người dân, công an xã lập tức báo cáo vụ việc lên Công an huyện Sông Lô; đồng thời phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe đạp cách vị trí thi thể nạn nhân khoảng 200m; cạnh đó có một đôi dép; trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, bản tin tìm người nhà cho nạn nhân được phát đi trên hệ thống truyền thanh xã và các địa phương lân cận.

14h 30p cùng ngày, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận diện và xác định danh tính nạn nhân. Theo thông tin ban đầu do anh trai nạn nhân cung cấp nạn nhân tên N.T. H, sinh năm 1970, trú tại thôn Trung Kiên, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch. Nạn nhân đã lập gia đình, có 1 con trai và 3 con gái. Nạn nhân có tiền sử bệnh thần kinh, bỏ nhà đi lúc 17h ngày 1/9.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Cúc