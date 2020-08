Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị nước cuốn trôi

Cả đêm quần thảo ở khúc sông Đại Ngạn, thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, đến 11h20 phút trưa nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy cháu L. Q.N, 1 trong 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi vào tối ngày 17/8. Thời khắc tìm thấy nạn nhân nhỏ tuổi, cảm xúc của hàng trăm người dân đang dõi theo các chiến sĩ công an, bộ đội 113 làm nhiệm vụ như vỡ òa, xen lẫn sự đau xót khôn nguôi vì nỗi mất mát quá to lớn của gia đình anh T.N.Q.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trên khúc sông chảy xiết.

Như tin Báo Vĩnh Phúc đã đưa, khoảng gần 20h ngày 17/8, anh T. N. Q, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên điều khiển xe ô tô chở vợ con đi qua đập tràn, đoạn Cống Thó, thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Anh Q may mắn được người dân địa phương cứu sống, nhưng chị L.T. H(vợ anh Q) và cháu Q. N (con gái của anh chị) bị dòng nước dữ cuốn trôi qua cống ra sông Đại Ngạn. Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, tổ chức tìm kiếm suốt đêm 17/8.

Từng bụi rậm được rà soát, tìm kiếm kỹ càng để tìm kiếm nạn nhân còn lại là chị L.T.H.

Hơn 9h ngày 18/8, có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến hàng trăm chiến sĩ đặc công 113 đóng quân tại địa phương (Lữ đoàn đặc công 113) đã được huy động thêm để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Nhiều phương tiện chuyên dụng được lực lượng quân đội điều động đến để mở rộng phạm vi rà soát, tìm kiếm. Lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Phúc Yên và các cơ quan chức năng đều có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Mặc dù thời tiết sáng 18/8 tại thôn Lập Đinh đã tạnh ráo, có lúc hửng nắng nhưng nước ở Cống Thó - vị trí gia đình anh Q gặp nạn vẫn chảy xiết. Nhiều người dân địa phương cho biết, tối và đêm qua (17/8), nước ở khu vực này dâng rất cao, tràn cả lên đường đi do hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xả lũ.

Sau khi bị nước lũ cuốn trôi một đoạn, xe ô tô của anh Q mắc lại ở cống. Tại đây, anh Q được người dân địa phương kịp thời phá cửa ứng cứu. Nhưng vợ con anh bị dòng nước cuốn trôi qua cống xuôi xuống sông Đại Ngạn.

Vẻ mặt vẫn còn thất thần, ông Lưu Văn Thi, chú ruột chị H cho biết: "Khoảng 20h ngày 17/8, gia đình tôi nhận được hung tin các cháu bị nạn nên người nhà vào xã Ngọc Thanh ngay trong đêm.

Sáng nay, ô tô của cháu Q đã được lực lượng chức năng trục vớt và đưa về cơ quan công an. Nghe tin hai mẹ con cháu H tử nạn ai cũng bàng hoàng, đau xót, nhất là đối với cháu Q. N bởi bé mới đón sinh nhật 2 tuổi”.

Cũng theo phản ánh của người dân địa phương, trong ngày 17/8, do mưa lớn kéo dài nên hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phải xả lũ khiến 3 người và phương tiện bị nước cuốn trôi nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Duy chỉ có vợ con anh Q bị thiệt mạng, đây cũng là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay xảy ra ở Cống Thó, thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh.

Nhằm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, hàng chục chiến sĩ bộ đội, công an, đặc công 113... đã dầm mưa, ngâm mình dưới nước lạnh cả đêm. Trước sự mong ngóng của người nhà và người dân, các chiến sĩ làm nhiệm vụ ai cũng sốt ruột, liên tục thay phiên nhau lặn tìm kiếm nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Phúc Yên cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Phúc Yên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và huy động 40 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện để trục vớt. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, sâu từ 5 - 7m, nhiều đoạn có bụi tre rậm, uốn khúc... nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Chúng tôi đã chỉ đạo anh em nỗ lực rà soát, tìm kiếm kỹ những vị trí có nhiều khả năng nạn nhân mắc ở đó nhưng vẫn chưa thấy. Đến sáng 18/8, Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện xuồng, thuyền, áo phao… phục vụ việc mở rộng phạm vi tìm kiếm".

11h ngày 18/8, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Đến 11h20 phút, thi thể bé Q. N được tìm thấy ở vị trí cách Cống Thó 300m và được đưa lên bờ. Trước đó, đội cứu nạn và người dân đã vớt được nhiều vật dụng cá nhân của bé như ba lô, dép… Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, động lực, niềm tin để các chiến sĩ hạ quyết tâm tìm kiếm bằng được các nạn nhân".

Trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn đặc công 113 chia sẻ: “Ngay trong đêm 17/8, chúng tôi đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Đến nay, đơn vị đã huy động gần 100 chiến sĩ cùng nhiều xuồng cứu hộ chạy dọc tuyến sông; bố trí lực lượng chuyên nghiệp lặn, rà soát kỹ ở các khúc cua. Điều thuận lợi là chúng tôi được tập huấn, đào tạo bài bản nên khá thông thạo các địa hình sông, suối, lạch phức tạp và không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm tìm kiếm được nạn nhân còn lại”.

Sông Đại Ngạn chảy qua địa phận thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thôn Đồng Quỳ, phường Đồng Xuân và tiếp giáp với huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Theo người dân địa phương, địa hình khúc sông này rất hiểm trở khi có nhiều đá hộc, cây xấu hổ, bụi tre rậm… nên không thể giăng lưới được mà phải sử dụng người nhái lặn, mò khiến việc tìm kiếm mất rất nhiều thời gian.

Đến 17h chiều nay, thi thể nạn nhân L.T. H đã được các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy.

Bài, ảnh: Thi Thi - Hà Trần