Nhạc sĩ Lê Xuân Thủy đạt giải B cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài công an nhân dân

Ngày 17/8, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết công tác xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài công an nhân dân (CAND) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Nhạc sĩ Lê Xuân Thủy (thứ 2 từ phải sang) vinh dự nhận giải B cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài CAND.





Sau hơn 17 tháng phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài CAND, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 370 tác phẩm của hơn 200 tác giả tham gia cuộc thi. Qua 3 vòng xét chọn, Hội đồng giám khảo đã chọn 37 ca khúc tiêu biểu để trao giải, trong đó, có 10 giải A, 12 giải B và 15 giải C.

Nhạc sĩ Lê Xuân Thủy, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh đã vinh dự được trao giải B với ca khúc “Tự hào người chiến sĩ công an nhân dân”.

Với giai điệu trầm ấm, hào hùng, ca khúc đã nói lên niềm tự hào của người chiến sĩ CAND được mang trọng trách vinh quang là bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vững vàng vượt qua mọi gian nan, thử thách, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tin, ảnh: Bạch Nga