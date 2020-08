Sự kiện nổi bật 10/8/2020

6.Ngày 14-8, sẽ ra mắt Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Sáng 10-8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 10 bộ, cơ quan để đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Ảnh: VGP/Quang Thương

7.Bắc Bộ tăng nhiệt, bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng

Hôm nay (10-8), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, độ ẩm không khí tương đối thấp 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16h.

Khổng Đương (Theo hanoimoi.com.vn)