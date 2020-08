        Căn cứ quan trọng, kinh nghiệm quý để xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Với tinh thần thẳng thắn, trí tuệ, với trách nhiệm trước Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ XVII nhận được nhiều ý kiến tham luận đánh giá về những kết quả đạt được cũng như hạn chế ở các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đồng thời phân tích nguyên nhân và nêu các giải pháp khắc phục. Đó là những căn cứ quan trọng, những kinh nghiệm quý để BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.



Dưới đây là một số tham luận mà phóng viên Báo Vĩnh Phúc ghi nhận tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, đại biểu Đảng bộ Sở Tư pháp: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, với sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo của BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cùng sự đồng thuận, nỗ lực của các chi, đảng bộ trực thuộc, của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra .

Các chi, đảng bộ trong khối tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực bằng pháp luật. Một trong những kết quả nổi bật là bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao về chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Sở Tư pháp còn gặp một số khó khăn có ảnh hưởng nhất định đến kết quả công tác. Để khắc phục khó khăn, vướng mắc, đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cần coi trọng hàng đầu, vì việc quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng là một nhân tố cơ bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong chi bộ phải chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn hoặc e dè nể nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt của chi, đảng bộ theo Điều lệ và theo Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ là điều kiện quan trọng trong xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đối với cán bộ, đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí Lê Tất Hiếu, đại biểu Đảng bộ VKSND tỉnh: Thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra thành các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của mỗi cấp ủy

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tại mỗi cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm chỉ đạo và lộ trình, thời gian thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động của mỗi chi, đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những chi, đảng bộ thực hiện chưa tốt, chưa tích cực để uốn nắn, rút kinh nghiệm, yêu cầu có giải pháp khắc phục. Nhìn chung các chi, đảng bộ cơ sở trong Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Đối với Đảng bộ VKSND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng ủy Khối để xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy. Hằng năm, Đảng ủy thảo luận, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát với hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành ở địa phương. Đảng bộ VKSND tỉnh đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Khối.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực cũng còn có mặt hạn chế. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ VKSND tỉnh trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm được đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc vận dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành và đặc điểm, điều kiện thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp phải thật sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của mỗi cấp ủy, mỗi ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong khối. Đây là nội dung rất quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy phải có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo để xây dựng, ban hành các chương trình hành động, các nghị quyết, kế hoạch thực hiện vừa bảo đảm sát với chương trình, mục tiêu của Đảng ủy Khối, vừa bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; làm rõ những kết quả tích cực, những mô hình tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng và biểu dương, khen thưởng nhằm khích lệ, động viên và tạo sức lan tỏa trong mỗi chi, đảng bộ, mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng, trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyến, đại biểu Đảng bộ Sở GD& ĐT: Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Trong giai đoạn 2016- 2020, ngành Giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đặt ra, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Những chỉ số phát triển giáo dục của tỉnh, đặc biệt là chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo tương đương các tỉnh, thành có nền giáo dục phát triển trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành còn có hạn chế cần khắc phục.

Để từng bước đưa giáo dục Vĩnh Phúc lên một tầm cao mới, ngành đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quan tâm đến một số vấn đề: Tham mưu với tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, khơi dậy các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đề nghị tỉnh, các địa phương ưu tiên nguồn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới; cho thực hiện dự án quy hoạch lại đồng bộ các trường học từ mầm non đến THPT. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để không chỉ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục mới mà còn đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao. Quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho học sinh. Xác định bước đột phá của giáo dục Vĩnh Phúc trong thời gian tới: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục mà nòng cốt là trường chuyên của tỉnh. Nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho học sinh là yếu tố quan trọng để từng bước hội nhập. Mời gọi đầu tư một trường học liên cấp chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu trường chất lượng cao cho học sinh của tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục triển khai công cuộc đổi mới toàn diện theo yêu cầu của nghị quyết 29, trước mắt thực hiện thành công đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, hướng tới nền giáo dục cách mạng, toàn diện, hội nhập với bước chuyển mạnh mẽ, có bản sắc riêng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, đại biểu Đảng bộ Sở Công thương: Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải được tiến hành thường xuyên, liên tục

Trong những năm qua, Đảng bộ Sở Công thương tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ban giám đốc, trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện nghị quyết và Quy định nêu gương được chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Trong kiểm điểm, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể để làm cơ sở kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Sau kiểm điểm có kết luận ưu, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và tập thể, cá nhân phải xây dựng, thực hiện kế hoạch, cam kết khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, có tác dụng cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm. Những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, làm cho hình ảnh của người đảng viên mờ nhạt, đã bị xử lý nghiêm minh.

Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong đảng bộ Sở góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của sở. Cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức giữ gìn bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước, nội quy của cơ quan và quy định nơi cư trú; giữ gìn đạo đức, lối sống.

Trong công tác, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của chi bộ đảng, của đơn vị cụ thể hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng được nâng lên, sinh hoạt chi bộ gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” luôn là việc khó, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, thậm chí phải bằng nhiều giải pháp mạnh. Để thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ Sở Công thương xác định phương châm chỉ đạo thời gian tới là “nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”.

Bạch Dương (lược ghi)





