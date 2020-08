7.Bắc Bộ còn mưa to, đề phòng ngập úng ở các vùng trũng

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hôm nay (6-8), ở các tỉnh Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Khổng Đương (theo hanoimoi.com.vn)