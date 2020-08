Phúc Yên – Thành phố trẻ năng động

Phúc Yên là đô thị có bề dày hơn 100 năm tuổi với truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời và tinh thần nhiệt huyết cách mạng sâu sắc. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Phúc Yên đã có nhiều đóng góp về sức người, sức của cho tiền tuyến; trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Phúc Yên giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.



Nằm liền kề Thủ đô Hà Nội, là cửa ngõ ra vào khu vực phía Bắc của Tổ quốc, là nơi có địa hình đa dạng (vùng đồi núi bán sơn địa và vùng đồng bằng), Phúc Yên có thuận lợi to lớn về giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ để phát triển đồng đều, toàn diện các mặt KT-XH. Xét một cách khách quan và tổng thể có thể thấy, không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, Phúc Yên từng được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn xây dựng Thủ đô mới.

Vóc dáng trung tâm công nghiệp Phúc Yên Ảnh: Khánh Linh





Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, tạo vị thế mới cho thành phố. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 16,6%/năm, đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt xấp xỉ 60 triệu đồng/năm. Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, xây dựng và nâng cấp đồng bộ; các ngành dịch vụ phát triển mạnh, nhất là du lịch và dịch vụ tài chính. Phúc Yên đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2017.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong thành phố được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Tuy nhiên, dù là nơi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về tự nhiên, địa kinh tế, song thẳng thắn nhìn nhận, trong nhiệm kỳ qua, Phúc Yên chưa thực sự phát huy hết lợi thế của mình. Kinh tế của thành phố tuy có mức tăng trưởng khá, nhưng chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn có phát triển nhưng còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập.

Flamingo Đại Lải - 1 trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế bình chọn Ảnh: Khánh Linh





Thành phố cũng chưa tận dụng được lợi thế đặc thù để phát triển công nghiệp, thiếu quỹ đất sạch để phát triển công nghiệp công nghệ cao; chất lượng dịch vụ thấp, thiếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật- hạ tầng kinh tế có chất lượng, đồng bộ để khai thông các nguồn lực; tầm nhìn chiến lược còn hạn chế, từ quy hoạch tổng thể chiến lược phát triển KT- XH đến quy hoạch đô thị, quản lý trật tự đô thị đều còn nhiều bất cập…, nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mang tính đột phá cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

Là địa bàn có vai trò trọng yếu về kinh tế của tỉnh, án ngữ cửa ngõ từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh phía Bắc của Tổ quốc và ngược lại, Phúc Yên được dự báo là một trong những trung tâm kinh tế - công nghiệp- dịch vụ hàng đầu ở khu vực phía Bắc trong tương lai gần, Phúc Yên cần phải nắm chắc lấy cơ hội phát triển to lớn này.

Hơn bao giờ hết, đây chính là thời điểm Phúc Yên phải vươn mình đứng dậy, vượt qua khó khăn, nắm bắt lợi thế; nhạy bén trong tư duy nhận thức; linh hoạt trong hành động để tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II, là trung tâm công nghiệp, du lịch, dịch vụ và giáo dục của tỉnh và khu vực.

Để Phúc Yên có diện mạo mới, phát triển xứng tầm thời đại, đòi hỏi thành phố phải tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: Nâng cao hiệu quả công tác GPMB, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và thu hút làn sóng dịch chuyển đầu tư; chú trọng thu hút phát triển công nghệ cao; rà soát, điểu chỉnh, bổ sung các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chí hiện đại, chất lượng, kiểu mẫu; hình thành các khu đô thị sinh thái, đô thị kiểu mẫu có kiến trúc cảnh quan đặc sắc, chất lượng, đẳng cấp để thu hút người địa phương khác, người nước ngoài đến sống và làm việc, đẩy mạnh phát triển đô thị hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Trên cơ sở các quy hoạch của tỉnh và tiềm năng, lợi thế của địa phương, thành phố cần cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án để tập trung đầu tư, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đô thị; đưa du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Có nhiều giải pháp thu hút các nhà đầu tư lớn, trong đó chú trọng các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, Logictis. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị. Đặc biệt, cần có giải pháp căn cơ trong việc quy hoạch và quy hoạch lại đô thị Phúc Yên theo hướng phát triển không gian mở, thoát ra khỏi không gian bó hẹp và ngột ngạt như hiện tại. Như thế mới có thể thực chất mang lại nhiều cơ hội tận hưởng cuộc sống cho người dân.

Với những tiềm năng, lợi thế to lớn về phát triển du lịch - dịch vụ, nhất là du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, các khu vui chơi, giải trí tại khu vực Đại Lải, xã Ngọc Thanh, cần có những giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa Phúc Yên sớm trở thành Trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế và giáo dục của tỉnh và của cả nước.

Muốn thực hiện được “nhiệm vụ trung tâm” là phát triển kinh tế, Phúc Yên cần phải tiếp tục làm tốt “nhiệm vụ then chốt” là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Kiên quyết loại bỏ bệnh quan liêu, sự trì trệ, thờ ơ, lảng tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân, của các nhà đầu tư...

Bằng nội lực, khát vọng vươn lên và quyết tâm cao, nhất định trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Phúc Yên sẽ đạt nhiều thành tích to lớn hơn, toàn diện hơn, sớm đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, công nghệ, dịch vụ chất lượng cao hàng đầu cả nước và trong khu vực, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Hoàng Thị Thúy Lan

(Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh)