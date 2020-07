Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp trực tuyến về tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 31/7.



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2020.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của các địa phương đã cơ bản hoàn tất. Các điều kiện về cơ sở vật chất, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, đảm bảo ANTT, in sao đề thi… đã được chuẩn bị đầy đủ.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã có Văn bản số 2831 đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương; thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm F0, F1, F2 và các đối tượng khác; đồng thời, căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, F2 không tham gia vào các khâu của kỳ thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế…

Tại Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại, có 12.221 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi, tỉnh cũng xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ làm công tác thi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Sở GD&ĐT tỉnh đã bố trí các điểm thi riêng đối với các trường hợp thí sinh thuộc diện F1 tại khu vực cách ly tập trung. Tại các điểm thi sẽ bố trí phòng thi dự phòng, phục vụ các trường hợp thí sinh thuộc diện F2 và các thí sinh có biểu hiện ho, sốt; thực hiện sắp xếp vị trí ngồi giãn cách giữa các thí sinh trong phòng thi để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình chuẩn bị cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại địa phương và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là kỳ thi quan trọng, thí sinh dùng kết quả để xét công nhận tốt nghiệp và có thể xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Do đó, các địa phương cần bám sát tình hình thực tế về diễn biến của dịch Covid-19 để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện, hoàn tất các khâu còn lại để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ mong muốn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền chính xác, khách quan về công tác tổ chức kỳ thi để nhân dân, nhất là học sinh, phụ huynh yên tâm.

Chỉ đạo sau hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT, đồng chí chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện, các khâu tổ chức kỳ thi; đặc biệt là khâu coi thi, chấm thi và phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để học sinh, phụ huynh yên tâm bước vào kỳ thi; tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế tham mưu để UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo riêng về phòng, chống dịch bệnh cho kỳ thi; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Các cấp, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tỉnh diễn ra an toàn, khách quan, đạt kết quả cao.

Minh Hường